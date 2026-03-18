Artigianato. Sofia Capellini (AEFI): “Al MIDA si osserva la crescita delle PMI e l’innovazione dell’artigianato italiano”

“La Mostra Internazionale dell’Artigianato (MIDA) celebra quest’anno il traguardo delle 90 edizioni, confermandosi una delle fiere più antiche, prestigiose e riconosciute a livello internazionale nel panorama dell’artigianato. È un punto di riferimento per il saper fare italiano, per la conoscenza, la passione e la creatività che caratterizzano i nostri artigiani e le nostre imprese. La scelta di Firenze, e in particolare della Fortezza da Basso, come sede dell’evento non è casuale: questo straordinario luogo storico riflette alla perfezione la tradizione, la bellezza e l’autenticità che la Mostra Internazionale dell’Artigianato intende trasmettere ad ogni sua edizione. Visitare MIDA significa immergersi in un vero e proprio museo vivente, dove però la cultura si intreccia con le opportunità di business, di scambio e di crescita professionale. A differenza dei musei tradizionali, qui il protagonista non è solo l’oggetto d’arte, ma l’artigiano stesso, la sua storia, la sua capacità di innovare e trasformarsi per affrontare i mercati e le nuove sfide globali. È tra questi stand che si coglie la vitalità e il dinamismo di centinaia di piccole e medie imprese, che ogni anno si confrontano, si aggiornano e trovano nell’incontro nuove occasioni di crescita. Alla MIDA si può vedere come la ricerca, la sperimentazione di nuovi materiali, il design e le tecniche innovative prendano forma, dando vita a prodotti che sanno coniugare tradizione e modernità. Ciò che nasce nei laboratori degli artigiani, grazie alla passione e alle competenze tramandate di generazione in generazione, arriva sul mercato e diventa parte integrante della nostra economia e della nostra cultura. Il ruolo delle fiere come MIDA è fondamentale non solo per sostenere e valorizzare l’artigianato italiano, ma anche per favorire l’incontro tra creatività e impresa, tra giovani talenti e aziende storiche, tra la domanda nazionale e internazionale. Questi momenti di confronto sono preziosi per dare nuova linfa al settore, stimolare la competitività, e promuovere anche all’estero il made in Italy. Siamo orgogliosi di presentare questa novantesima edizione, che sarà non solo una vetrina delle eccellenze artigiane, ma anche un’occasione di dialogo, formazione e rilancio per tutto il comparto”. Lo ha dichiarato Sofia Capellini, Segretario Generale dell’Associazione Esposizioni e Fiere Italiane (AEFI), durante la conferenza stampa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del Ministro Adolfo Urso, in occasione della presentazione della 90ª edizione della Mostra Internazionale dell’Artigianato (MIDA), in programma a Firenze, presso la Fortezza da Basso, dal 25 aprile al 3 maggio 2026.