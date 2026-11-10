Sabato prossimo ad Arezzo una rilettura dell'Orlando Furioso alla ricerca dell'origine della follia

“Un libro inusuale per la nostra attualità”. Così Mauro Di Ruvo ha definito il suo nuovo libro, “Orlando Furioso. Una perenne fuga dell’Armonia nella Follia”, edito da Helicon Edizioni. Il critico d’arte lo presenterà ad Arezzo sabato 14 novembre, alle ore 17,30, presso la Libreria Feltrinelli insieme ad Andrea Matucci, professore di Letteratura Italiana all’Università di Siena. Incontrerà l’autore anche l’artista perugina Chigusa Kuraishi, che ha dipinto il quadro di copertina del libro rappresentante proprio Ruggero che libera Angelica, sulla scia del celebre dipinto omonimo di Jean - Auguste Dominique Ingres.

A moderare l’incontro sarà il politologo Leonardo Lucchesi, esperto in diplomazia culturale e Affari Esteri. Il volume del critico d’arte è una rassegna antropologica dell’universo dell’uomo contemporaneo attraverso le ottave d’oro dell’uomo rinascimentale. Nel libro, Di Ruvo non insegue la pura ricerca filologica e semiologica delle fonti storiche e letterarie di Ludovico Ariosto per la composizione del poema, non risolve solo il complesso problema delle chansons de geste individuato da Pio Rajna centosessant’anni fa, ma recupera una prospettiva che per decenni la critica non ha considerato. L'autore nel volume risolve l’enigma dell’Armonia cosmica individuata da una schiera di intellettuali quali Ugo Foscolo, Benedetto Croce, Gianfranco Contini, Lanfranco Caretti, Italo Calvino e Umberto Eco, ma senza porvi una effettiva soluzione.

E la domanda era una sola: da dove nasce il senso dell’Armonia nell’Orlando Furioso? Alla banale teoria degli opposti che si attraggono, Di Ruvo, per un poema che è pieno di contraddizioni, sfuggente, incontrollabile sotto gli occhi di chi legge, preferisce un’altra risposta, tanto scientifica quanto inverosimile: la Follia. Ma di chi? Finora conoscevamo comunemente la storia del paladino Orlando che, dopo essersi innamorato della bellissima Angelica, perde la ragione e diventa folle. Ma la vera follia non era di Orlando, scopriamo nel libro di Di Ruvo, visto che il suo era soltanto un riflesso.

La follia dell’ Orlando Furioso nasce dalla follia di Ludovico Ariosto. È dell’Ariosto la vera follia, perché è lui il vero creatore di un “labirinto umano” dove ogni intenzione e ogni ragione si perde dietro la ruota della fortuna, ma anche il visionario di un mondo lunare da cui è possibile accorgersi di tutte le storture che avvengono sulla terra. Di Ruvo scopre per la prima volta che l’Ariosto scrive il Furioso per fuggire dalla logica terrestre delle guerre e del caos di ingiustizie, laddove tutta la realtà del presente configgeva con la sua volontà. E la luna, un luogo fino ad oggi inabitato dall’uomo, è il rifugio paradossale che l’Ariosto trova da cui percepire in solitudine, inosservato da nessuno nel mondo delle idee, il senso dell’Armonia del cosmo lontano dalla Terra.

L’occhio del critico d’arte si è dotato per questo volume delle lenti del semiologo e del filologo che riesce a decifrare dalla metrica del verso, dal lessico del testo, dal ritmo del suono fonetico, dalle fonti classiche nascoste sotto la pelle della storia narrata, l’intera personalità psicologica e poetica di Ludovico Ariosto, e i più sottili messaggi nascosti dentro il poema, a partire dal titolo stesso. Un titolo che sarebbe dovuto essere “Ruggero furente” e non ciò che conosciamo oggi, ma che nasconde una infinita rete di intrighi di corte, di messaggi in codice a Isabella d’Este, e riferimenti antichi e sconosciuti alla tragedia romana, sino ad arrivare ad Enea e Didone.

Un libro, quello di Mauro Di Ruvo, che non vuole essere solo un manuale universitario, ma soprattutto un paradigma sociale per riconoscere la complessità della bellezza in una società dove tutto appare facile da conquistare e difficile da perdere. L’ingresso all’evento è gratuito e aperto a tutti.