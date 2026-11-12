Nella città di Maria Montessori, l’Oberscharführer Niccolini e altre S.S.

Cosa c’entra una SS con la città di Maria Montessori? Chiaravalle, poco più di 14 mila anime, è un comune dell’ anconetano a pochi minuti dalla costa e dall’aeroporto “Raffaello Sanzio”. Sì, è la patria dell’amata “madre” della pedagogia contemporanea; ma sotto il velo della sua storia si nascondo anche altri volti, nomi e vicende molto meno noti perché a lungo caduto nell’oblio.

Vicende terribili di un periodo altrettanto sanguinoso e drammatico quale fu la Guerra civile in Italia (1943-1945), figlie di scelte a noi incomprensibili se non folli.

Vogliamo dirlo subito: ciò che stiamo per raccontarvi non etichetta Chiaravalle, la sua cittadinanza ed il comprensorio anconetano, che invece hanno dato un significativo contributo alla guerra. Sono storie dimenticate, forse maledette emerse, per caso, durante una ricerca.

La storia delle SS di Chiaravalle

Alessandro Niccolini è il “nostro” più giovane protagonista: nato nel 1926, è neanche 18enne alla data della resa italiana seguita all’Armistizio. Appartiene alla generazione de “I balilla andarono a Salò”, per citare il titolo di un celebre saggio di Carlo Mazzantini, nel quale l’autore cerca di motivare il significato della scelta di molti giovani e giovanissimi di arruolarsi nella Repubblica Sociale Italiana: 20 anni di educazione fascista non potevano essere cancellati così, con un colpo di spugna.

Niccolini ha la passione per la scrittura. Nel ’43 è a Ravenna, tra le città più legate all’ “iconografia fascista” per aver dato i natali a Ettori Muti, gerarca ed aviatore italiano, uno dei simboli del Regime la cui morte (agosto 1943) fa parte dei cold cases nostrani. Un colpo di testa, ma da parta di chi?

Alessandro cura un giornale il cui titolo non lascia scampo ad equivoci: Fiocco Nero. Poi, con l’annuncio della nascita della RSI e il desiderio di combattere gli anglo-americani, decide l’arruolamento nella Legione SS Italiana.

Decisione che a noi appare folle, conoscendo gli orrori del totalitarismo nazista. Niccolini non risponde ai famigerati bandi Graziani (presentarsi per il servizio di leva o essere fucilati), né entra volontario nella Decima, nella Guardia Nazionale Repubblicana o nel Battaglione Azzurro. La Italienische SS-Freiwilligen-Legion è una decisione estrema, collettore dell’odio tanto dei partigiani (le SS Italiane sono state protagoniste di sanguinose azioni repressive), quanto delle autorità di Salò per quel giuramento prestato ad Hitler e perché scegliere le SS significava privare le forze armate della RSI di quell’organico di cui hanno disperato bisogno, nel tentativo di ottenere credibilità tra gli italiani.

Il 22 gennaio 1944 gli anglo-americani sbarcano ad Anzio (Operazione Shingle) 60 km a sud di Roma. Tentennamenti e sopravvalutazione delle forze avversarie, porteranno gli Alleati a combattere una dura battaglia sul litorale laziale, fino a giugno quando le avanguardie statunitensi entrano a Roma.

Sulla testa di ponte la situazione è durissima. I soldati tedeschi e della RSI subiscono perdite pesantissime. Qui, Alessandro Niccolini è corrispondente di guerra per il settimanale SS “Avanguardia” raccontandovi, con sorprendente lucidità, i combattimenti: “(le SS Italiane, nda) sono andati a combattere con il normale armamento di fanteria italiano, contro un nemico copiosamente fornito di armi automatiche, di mezzi meccanizzati e corazzati. (...) Tra privazioni e angustie li hanno infilai in buche che non si potevano approfondire per non incontrare l’acqua salmastra e bruna, ultima traccia della palude vinta” racconta Niccolini, testimonianza raccolta nel libro Sentire Pensare Volere degli autori Sergio Corbatti e Marco Nava (Milano, Ritter, 2001).

Il riferimento è alle terre bonificate dal fascismo appena un decennio prima e tornate palude, dopo che i tedeschi le hanno allagate per rallentare l’avanzata nemica.

L’SS-Oberscharführer di Chiaravalle è sul pezzo quando rimane ucciso in un’incursione area alleata, nella notte tra il 21 ed il 22 gennaio 1944. Ad aprile, il concittadino Alfiero Magnani, legionario del II Battaglione SS “Vendetta”, cade in combattimento a Sermoneta, 50 km a est di Anzio.

Non ci sono dati che attestino anche una presunta conoscenza fra i due, complice forse la differenza di età: Magnani è del 1913, Niccolini del 1926. Secondo alcune fonti muore poco dopo la nomina a caporale (SS-Sturmmann).

Outsider, perché originario della vicina Jesi, è Manlio Alessandrini, legionario delle SS che muore, fucilato a Mondovì nell’aprile 1945. Stando ai dati raccolti da “Campo della Memoria”, è di Filottrano un altro SS-Oberscharführer, Lamberto Ramazzotti, caduto sulla linea del Canale Mussolini il 13 aprile 1944.

Tra i regolari (dunque non SS), c’è un sottocapo nocchiere del MAS 504, unità della Decima Flottiglia MAS dispersa nelle acque di Nettuno il 26 marzo 1944: Ercole Sbarbati, da Montemarciano, avrebbe compiuto 21 anni il mese successivo. L’equipaggio del 504 salpa da Porto Santo Stefano il 25 marzo; sulla testa di ponte di Anzio affronta omologhi scafi statunitensi. Ne affonda uno, prima di affondare esso stesso per il fuoco nemico. Tutto l’equipaggio risulta disperso.

Disperso come Virgilio Becchiega di Chiaravalle, un marinaio Internato Militare Italiano (IMI) a Salamina. Lui non ha scelto di aderire alla RSI anzi sta pagando, come migliaia di altri militari, i tentennamenti del Governo Badoglio: l’indecisione di dichiarare subito guerra alla Germania nazista, priva infatti i catturati post 8 settembre 1943 delle tutele dei prigionieri di guerra. Le sue capacità spingono i tedeschi a impiegarlo per manutenere le fortificazioni dell’isola greca, frequente bersaglio dei bombardieri alleati. Ecco allora che le fonti relative ai caduti della RSI lo indicano come “aggr. WH”, aggregato alla Wehrmacht e disperso nel giugno 1944. Il giorno è probabilmente il 19, quando si registra un intenso bombardamento anglo-americano su Salamina.

Durante la ricerca, estesa alla vicina Umbria, sono emersi altri nomi di altrettanti caduti delle province di Ancona, di Perugia e di Terni, delle forze regolari della RSI e della Legione SS, sui fronti di Anzio/Nettuno, in Friuli contro il IX Korpus sloveno e negli scontri con la Resistenza.

Il numero complessivo o i singoli casi non devono però impressionare, semmai esortare a porsi domande nuove. Ad esempio, tra volontari e coscritti obbligatori la RSI mobilitò oltre 590 mila uomini (10 mila le donne), un numero enorme considerando che lo stato collaborazionista di Salò si estese su un massimo di 15 milioni di italiani.

Circa 30 mila i volontari della Legione SS e altri 15 mila nella Wehrmacht ed in ulteriori reggimenti delle SS. Domanda: furono davvero sufficienti l’educazione fascista ricevuta in 20 anni e la convinzione ideologica a giustificare una scelta così netta e da parte di così tante persone?

La Guerra civile è (fortunatamente) finita 80 anni fa, ma la sua analisi è lungi dall’essere completata.

(nella foto: Foto allegata: 1944, Nettuno-Anzio, paracadutisti tedeschi in azione con un pezzo PAK - Panzerabwehrkanone. (Bundesarchiv Bild, Wikimedia Commons)