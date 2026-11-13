Il fantasma di Claretta vive tra eros e morte

«Ainemici». È così che Aurelio Picca ha voluto introdurre, con questa dedica, il suo nuovo libro. Perdutamente (128 pp.; 17,00€), edito per i Tipi de La nave di Teseo, ovvero un omaggio alla potenza del femminile, un cadeau alla memoria di Claretta Petacci. La donna, la giovane, l’amante di Benito Mussolini, la sposa, la concubina e il petto offerto al destino fucilato dai partigiani insieme al suo amore, il Duce, il 28 aprile 1945 a Giulino di Mezzegra (oggi solo Giulino) nel Comasco. L’autore lo dice immediatamente. «L’unica vera giovinezza si consuma in tre anni, quando sei tenebroso, ribelle e sensualissimo. Quando nella violenza della vita ti eccita la morte».

Ed è da qui che i passi muovono il proprio cammino nel misticismo della realtà e della memoria. Picca mischia la protagonista del romanzo Eva Balbiani, il gentil sesso di cui sarà turbato per tutte le pagine del racconto, con Claretta Petacci. Fin dai primi incontri arriva il pensiero che sovrappone le due donne. C’è la carne e c’è il fantasma del ricordo. Eva viene proiettata su Claretta nella minutezza delle dita dei piedi, nel candore della pelle e anche nella fisiognomica dei denti. Ma non c’è solo la geografia dei corpi, posseduti e da possedere, c’è anche la geografia dei luoghi. Ostia e il suo mare laddove per la prima volta, nel 1932, la Petacci e Mussolini si incontrarono e dove lo scrittore conversa con la femmina che lo ossessiona riempiendo il suo desiderio. C’è il Lago di Como, c’è Dongo e c’è Chiavenna. Qui la penna e il vissuto ripercorrono gli ultimi luoghi di Claretta e Benito.

Ecco dove danza Picca, in un pensiero congestionato dall’ideologia dell’antifascismo. Ma lui guarda e va, non ha tempo. Non c’è apologia in queste righe. La brama e la tensione sessuale ci guidano. E nei posti della tragedia che circumnaviga lo scrittore. Ecco Chiavenna nella dimora storica della famiglia di Eva, siamo a soli 30 chilometri da Dongo. Oppure a Salò e a Villa Fiordaliso, nelle stanze in cui Claretta visse durante la Repubblica Sociale Italiana. Andiamo avanti, è come nella frenesia di un amplesso. Perché ora vediamo cosa guida i nostri occhi su questa carta. La devozione lascia lo spazio all’estasi. I muscoli e i tendini. Il misticismo di Santa Teresa d’Avila incontra la mistica Gemma Galgani e converge su Claretta «martire senza stigmate».

Annullata nella devozione verso il proprio uomo, scelto fino all’ultimo istante, scelto fino ai piedi del piombo partigiano. La passione brucia. Ed è raccontata fino in fondo. La smania è al centro. Nelle lenzuola sfatte, nel sesso che unisce e rende le due metà una nella sua esplicitezza. Si sentono anche le parole di Piero Ciampi, il maledetto cantautore livornese, con Io e te Maria. L’amore è tragico, la preghiera incontra il sangue e il sesso diventa la trance verso la consacrazione. Come l’attrice Doris Duranti che tentò di suicidarsi dopo aver saputo della morte dell’amante Alessandro Pavolini. Il poeta armato. Nelle vette di sentimenti uniti al crollo dell’Impero fascista. Guerra civile in cui pure gli affetti non sono stati risparmiati dai carnefici.

«L’amore come l’odio rendono conto all’umano, non dimenticano l’amato». Picca ammira il Duce scampato alla prigionia dopo il 25 luglio 1943. «Il Mussolini meno Mussolini che ci sia. Il volto paradossalmente più sensuale. È un uomo che della sua fragilità fa il ritratto più bello». Ma, lo dicevamo, non appaiono elogi o discolpe, appare la carne. E la ricerca di Claretta donna tra le donne. Poi la nebbia dell’infatuazione lascia lo spazio al reale. Quante volte accade, umano troppo umano. Indubbiamente. Il posto pure per un ricordo di Picca della propria famiglia, quando la nonna incontrò il Duce a Palazzo Venezia per chiedergli lavoro per il figlio che arriverà ai cantieri di bonifica dell’Agro Pontino. Perché, in queste pagine, sono i dettagli a fare l’insieme. E arrivano i fantasmi di una vita insieme sul Lago di Como.

E svenuto, accasciato al suolo, dopo un duro infortunio nella carnalità tra l’autore ed Eva, lo scrittore vede la morte della Petacci e di Benito. urante quegli attimi immedesima il suo essere con «quella donna. Ero invaso da un dolore senza parole». La morte e piazzale Loreto. Dove Picca si reca e rivedere gli sputi e le ingiurie della gente. Gli stessi che avevano “amato e ora” odiavano “follemente”. Come se l’amore fosse un prolungamento dell’odio. Il tempo di un’ultima profezia. «Rimanere giovani a tutti i costi. Anche a costo di morire». Le parole, tra le righe, incastonano una storia con cui flirtiamo da 80 anni, in segreto, senza renderci conto che la forza dei legami è l’unico antidoto al solipsismo delle gelide bramosie dei tempi di silicio.