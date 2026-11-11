Così il Futurismo inventò la pubblicità

Dall’alto: R.F. Quillio o Piquillo (Carlo Pandolfi), Bel Paese Galbani, 1932; Giorgio Muggiani, Martini, 1921; Federico Seneca, Pastina glutinata Buitoni, 1928; Marcello Dudovich, Croisières “Italia” Societé de Navigation, 1938 Quando l’arte è entrata nelle case degli italiani? Quando l’arte è diventato messaggio del desiderio? Non siamo qui a rispondere a questi arcani, ma c’è l’avanguardia che ci viene, comunque, in aiuto. Ecco il Futurismo. La rivoluzione dell’artista che di venta comunicatore, che si trasforma in vettore tra politica e immagine. Così allo spazio IsolaSET di Palazzo Lombardia, ieri, è stata inaugurata la mostra Futurismo e pubblicità. Il manifesto italiano 1909-1939. L’evento è promosso da Regione Lombardia in collaborazione con il museo MA*GA di Gallarate (Varese) ed è visitabile gratuitamente fino al 2 dicembre.

TAGLIO DEL NASTRO

Al taglio del nastro hanno preso parte l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, il presidente della Fondazione Massimo e Sonia Cirulli, Massimo Cirulli, dalla cui collezione provengono le opere esposte e il vicepresidente del MA*GA, Glauco Cavaciuti. L’esposizione è stata curata da Pierpaolo Antonello dell’Università di Yale. Quest’ultimo non ha potuto essere presente fisicamente e in un intervento, da remoto, ha raccontato la nascita della presentazione che in 59 opere racconta come il Futurismo e la grafica pubblicitaria abbiano creato un immaginario che, ancora oggi, riusciamo a riconoscere indistintamente. Come fosse parte integrante del nostro DNA di cittadini, di consumatori e di italiani.

«Questa mostra fa due cose - spiega il docente dell’Università di Yale - ovvero rivalutare l’esperienza futurista nella cultura di massa e mettere sotto i riflettori la storia della pubblicità italiana, parte importante dell’arte visiva della nostra Nazione». Ecco gli elementi «genetici decisivi che incontriamo tra Futurismo e pubblicità. Milano, in questo frangente nel principio del ’900, è stato epicentro irradiante tra industria e il resto». Marinetti e i suoi accoliti hanno compreso, prima e meglio degli altri, «le forme di comunicazione miste alla capacità di diffonderle». Il tutto con un uso sistematico della stampa. L’arte, quindi, come idea fondativa del Futurismo di «ingresso nella vita e conseguente espansione di essa sotto tutti gli aspetti: architettura, pubblicità, moda e giocattoli». La parola d’ordine? «Sperimentazione e la mostra lo documenta al meglio». E allora via con il «dinamismo che incontra la geometrizzazione delle forme». Con indubbie convergenze con il Fascismo. Ancora «non esistevamo le agenzie pubblicitarie e quindi per gli artisti c’era la possibilità di sperimentare».

Eccoli i maestri con la pubblicità. Carla Albini che nel 1934 realizza il manifesto per l’“Esposizione Aeronautica Italiana” e poi a raffica Giacomo Balla, Fortunato Depero (Il nuovo teatro futurista del 1924 ), Leonetto Cappiello (l’iconico Bitter Campari l’aperitivo del 1921), Nicolay Diulgheroff (tra le varie opere con il suo Amaro Cora del 1929), Erberto Carboni, Gino Boccasile (l’illustratore barese che l’8 settembre 1943 scelse la Rsi), Marcello Dudovich (Croisières “Italia” Societé de Navigation del 1938), Leopoldo Metlicovitz, Marcello Nizzoli, Severo Pozzati (detto Sepo con Noveltex del 1930), Federico Seneca (Pastina glutinata Buitoni del 1928), RAM (Ruggero Alfredo Michahelles), Mario Sironi, Aldo Mazza (Circuito di Milano del 1924) e il genio dello scultore milanese per antonomasia Adolfo Wildt che nel 1922 firmò la litografia “Gran Coppa d’Italia per Aeroplani” disputata a Sesto San Giovanni.

SPERIMENTARE

«Questi manifesti - ha detto l’assessore alla cultura di Regione Lombardia, Francesca Carusoraccontano una stagione in cui gli artisti italiani hanno avuto il coraggio di sperimentare e le imprese hanno riconosciuto il valore delle loro idee. Da quell’incontro sono nate immagini che ancora oggi colpiscono per originalità e forza espressiva. È una storia che merita di essere conosciuta anche da chi non frequenta abitualmente i musei. Per questo abbiamo voluto portarla a Palazzo Lombardia con una mostra aperta gratuitamente a tutti». Un progetto, quello in essere, diviso in due tappe e che oltre al capoluogo di Regione coinvolge anche Gallarate. Infatti dal prossimo 11 dicembre il MA*GA accoglierà l’esposizione Di namo. Comunicazione Impresa Futurismo, curata anch’essa da Pierpaolo Antonello e realizzata con le opere della collezione della Fondazione Cirulli. La Caruso ha aggiunto che questa collaborazione «ci permette di proporre due appuntamenti legati da un progetto comune. Vogliamo che coloro che visitano la mostra a Milano siano invogliati a proseguire la scoperta a Gallarate e a frequentare un’eccellenza del territorio lombardo come il museo MA*GA. Anche così la sede della Regione può contribuire a far conoscere le istituzioni culturali della Lombardia e l’importante lavoro che svolgono». Passeggiare tra i manifesti, in questo caleidoscopio di colori e di forme, è scoprire quella commistione che unisce arte e pubblicità. Laddove i prodromi della réclame ci raccontano di chi eravamo alle pendici del consumo, non ancora consumismo.