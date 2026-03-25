Il viaggio di Tolkien in Italia, tra Dante e Terra di mezzo

Tolkien e l’Italia. Dal libro di Oronzo Cilli primo e unico italiano ad aver vinto i Tolkien Society Awards, nasce ora un documentario: Dalla Terra di Mezzo all’Italia – Un viaggio inaspettato, disponibile da oggi su RaiPlay. Un incontro davvero sorprendente quello tra l’autore de Il Signore degli anelli e il nostro Paese che cammina su tre linee. In primo luogo quella spirituale, religiosa che traccia una connessione lunga sette secoli: da San Francesco d’Assisi a Papa Bergoglio.



Fino a quella politica in cui due ex ragazzi, uno di destra, Umberto Croppi e l’altro di sinistra, Olivier Tourquet, leader “tolkeniano” del movimento degli Indiani metroplitani, svelano come proprio la lettura di Tolkien abbia salvato all’epoca molti giovani dalla pericolosa deriva della lotta armata. Una rete d’incroci sufficientemente fitta tanto da trasformare l’Italia in una sorta di vera Terra di Mezzo, nella quale l’altro elemento dirimente è Dante Alighieri, di cui Tolkien era pure appassionato, tanto da esser stato iscritto alla Oxford Dante Society.

È fin troppo facile, dunque, intuire il motivo per cui nella stessa data odierna, il 25 marzo, si celebrano sia il Dantedì sia il Tolkien Reading Day.

ASSISI E VENEZIA

Una autentica epifania tolkeniana alla quale oggi si aggiunge il documentario prodotto dalla World Video Production in collaborazione con Rai Documentari e il Ministero della Cultura Direzione Generale Cinema e Audiovisivo nel quale giornalisti, doppiatori, storici dell’arte, saggisti, frati francescani conventuali, cantautori, teologi e appassionati tolkieniani accompagnano il telespettatore in un viaggio corale alla scoperta di Tolkien, della sua opera e della sua eredità culturale. Un legame fisico ai luoghi d’Italia, in particolare Venezia e Assisi, che nacque in occasione di una vacanza italiana dello scrittore, avvenuta nel 1955. Tolkien trascorse una settimana nella città lagunare per poi scendere ad Assisi e conoscere i luoghi della vita di San Francesco. Fino ad arrivare alla notte di Natale del 2024, quando Papa Francesco, nell’omelia di quello che è stato il suo ultimo Natale, citerà un grande autore di storie epiche e una lettera in particolare, proprio di Tolkien che nel documentario viene riprodotta integralmente. Un cattolicesimo, peraltro, quello dello scrittore, particolarmente legato alla Tradizione, tanto che un nipote ricorda come quando andava a messa con il nonno, anche dopo il Concilio Vaticano II, il romanziere continuasse a pregare e rispondere alla messa in lingua latina.

LO SCRITTORE MARTIN

Con Tolkien autore di una sorta di via francigena del fantasy attraverso la sua stessa esperienza biografica definita del resto da un altro gigante del genere, lo scrittore e sceneggiatore George R. R. Martin, al pari di «una montagna che si staglia su ogni altra opera di fantasy scritta prima e dopo di lui».

Tanto da far coincidere – anche questo certo non casualmente la data della distruzione dell’anello e la fine di Sauron con quella d’inizio del viaggio dantesco nell’al di là. Una vera e propria foresta di riferimenti e simboli forse non ancora del tutto realmente svelata.