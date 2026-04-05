Maria Callas, lo scoop di Libero: scoperti nastri inediti, le registrazioni segrete con Giuseppe Di Stefano

Sono emerse registrazioni inedite di Maria Callas e Giuseppe Di Stefano , risalenti agli ultimi 4 anni di vita del soprano, che aprono uno squarcio completamente nuovo su uno dei capitoli più enigmatici della storia dell’Opera.

Non si tratta di materiali d’archivio né di documenti ufficiali bensì di registrazioni private in cui Callas e Di Stefano lavorano insieme sulla voce, si confrontano, si interrogano, si espongono. Un laboratorio intimo, mai ascoltato prima, che restituisce la verità di un momento umano e artistico tra i più delicati.

Per anni si è parlato del “silenzio della Callas”: dopo le ultime apparizioni – dalla Tosca al Metropolitan (16 marzo 1965) alla Norma parigina del dicembre 1964 – la voce sembra spegnersi, mentre la vita privata prende il sopravvento, segnata dalla relazione con Onassis e dal ritiro dalle scene. È l’immagine di una diva al tramonto, isolata, distante dal proprio strumento.

Queste registrazioni raccontano un’altra storia. Siamo nell'autunno 1973, accanto a lei c’è il tenore Giuseppe Di Stefano, con il quale tornerà sulle scene con l'ultima tournée. Di Stefano non è più soltanto partner artistico, ma presenza costante, guida, interlocutore e soprattutto: maestro. Un dato che ribalta una narrazione sedimentata nel tempo, quella di un cantante istintivo, tutto natura e poco metodo. Nei nastri emerge invece una figura diversa: paziente, analitica, meticolosa. Di Stefano ascolta, corregge, insiste, ricostruisce, si arrabbia persino. Lavora sulla respirazione, sull’emissione, sul sostegno. Non c’è nulla di improvvisato: è un lavoro quotidiano, quasi ostinato.

E la Callas? Non è la diva distante, né l’icona fragile raccontata da certa vulgata. È una cantante che si rimette in discussione, che accetta il confronto, che prova a ritrovare la propria voce partendo dalle fondamenta. C’è fatica, certo. Ci sono esitazioni, tentativi, momenti di incertezza, ma c’è anche lucidità. E soprattutto una volontà che non si arrende.

In questo senso, questi nastri non documentano un declino, ma un tentativo. Forse l’ultimo. Un percorso di ricostruzione vocale e, insieme, identitaria. Il contesto umano non è meno complesso. Sullo fondo, la famiglia di Di Stefano, la moglie e i figli, testimoni di una situazione inevitabilmente ambigua, tenuta però sotto controllo dallo stesso tenore, attento a non incrinare l’equilibrio domestico. Una tensione silenziosa che attraversa anche questi anni e che contribuisce a definire il clima in cui maturano le registrazioni.

Resta poi il capitolo finale, quello della morte della Callas, ancora oggi avvolto da interrogativi. Le ipotesi sulla degenerazione muscolare, che potrebbe aver influito sul declino vocale, si intrecciano con il mistero degli ultimi giorni e con la presenza, accanto a lei, della pianista Vasso Devetzi, figura centrale e controversa, su cui emergono nuove testimonianze indirette.

Tutto questo materiale – sonoro e umano – offre una prospettiva radicalmente diversa sugli ultimi anni della Callas. Non più soltanto mito e caduta, ma lavoro, relazione, resistenza. Le registrazioni saranno al centro di una serie di trasmissioni speciali di Voci in Barcaccia su Rai Radio3, in cui presenterò per la prima volta al pubblico questi documenti. Non si tratta semplicemente di una proposta radiofonica, ma di un vero e proprio evento: l’emersione di materiali dal valore storico, destinati a modificare la lettura degli ultimi anni della Callas.

E proprio dentro questi nastri emerge qualcosa di inatteso. In una registrazione notturna, la voce della Callas cambia: si fa morbida, quasi irriconoscibile. Parla degli inizi, degli studi, dei primi passi, con una naturalezza che non le abbiamo mai conosciuto. Il mito si dissolve, resta la persona. E Di Stefano ascolta, non come semplice compagno, ma come interlocutore necessario di un dialogo che attraversa la musica e la vita.

È forse in quella notte registrata su nastro che si coglie il senso più profondo di queste bobine: non un documento sul declino, ma una testimonianza viva. Un momento di verità che, a distanza di anni, riemerge con la forza di un fatto storico.