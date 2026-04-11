Il risorgimento si beve d'un sorso grazie al barolo

A scuola si studia certo ancora il Risorgimento e- ormai si può dire – ci si annoia. Personalmente, mi sono annoiato un po’ più della media perché, per scommessa, andai a leggermi Le mie prigioni di Silvio Pellico... Indiscusso bestseller europeo nel 1832 ma, per un ragazzino, ancorché del secolo scorso, mattone indigesto. Eppure, ha ragione da vendere Marina Marazza, quando scrive: «Se tu approfondisci come si deve un periodo, ti comincia a scorrere davanti agli occhi un grande film, uno di quei kolossal che la mia generazione conosce bene». Poiché la generazione di Marina è anche la mia, capisco. E mi sono molto divertito – magari sorvolando (ma appena appena) sulle pagine dedicate agli intrighi amorosi di corte (descrizioni perfette, intendiamoci, ma non il mio genere) - nel leggere il suo secondo librone della saga dei Barolo, Il rosso del re (Solferino, pagine 534, € 23). In compenso, ho potuto concentrarmi sul simpaticone di Cavour, il brillante d’Azeglio, il povero Silvio Pellico e anche la sua sorella monaca.

L’autrice scrive bene, il suo stile è piacevole e comprensibile e il suo testo è filologicamente corretto. Se inventa qualcosa - come in tanti romanzi storici- innesta l’invenzione su fatti accaduti e documentati. La storia di quegli anni è così ricca di accadimenti complicati, a volte contraddittori, da apparire inverosimili dove sono più veri, e veridici quando inventati. Prendiamo Carlo Alberto, il Savoia-Carignano, sovrano spilungone dello Statuto Albertino, la famosa “Costituzione flessibile” del ‘48 (che Marazza promette di affrontare in un volume successivo in quanto questo si ferma al 1835). Alto oltre due metri, più che coraggioso, temerario. Alla nascita non ha prospettive di diventare re ed è allevato secondo ideali illuministici. La fortuna, all’improvviso, lo mette in pole position per la successione al trono. Allora, i Savoia lo recuperano, lo mandano in Spagna a combattere i fautori della Costituzione, che lui stesso aveva sostenuto. Combatte quindi l’ultima crociata della reazione per riconquistare la fiducia dello zio Carlo Felice.