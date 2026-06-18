Carlo Ginzburg, lo studioso che fece il sessantotto della storia

Il nome di Carlo Ginzburg, morto ieri a Bologna a 87 anni (era nato a Torino il 15 aprile 1939), rimarrà legato alla “microstoria”, una corrente e un metodo storiografici affermatisi fra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso e di cui lui fu eminente esponente (insieme ad Alberto Caracciolo, Eduardo Grendi e Giovanni Levi). Fenomeno tutto italiano, seppur legato a riferimenti internazionali di grande rilievo, la microstoria rompeva radicalmente con le nostre più consolidate tradizioni storiografiche: la storia etico-politica di Croce e quella economico-giuridica di Volpe. Fu una specie di Sessantotto della storiografia e Ginzburg ne sarebbe diventato il più famoso padre spirituale (anche politicamente, sempre di sinistra e sempre da posizioni radical-chic). La sua idea di storia si proponeva di ridurre drasticamente di scala la ricerca storiografica: non nel senso di occuparsi esclusivamente degli aspetti minimi e persino banali della quotidianità, ma in quello di passare al microscopio gli oggetti, i personaggi e i libri indagati, dando peso analitico anche ai meri dettagli.

L’ambizione, mai del tutto celata, era quella di riscrivere la stessa macrostoria, ribaltando i rapporti di forza sanciti dalla tradizione e relativizzando le interpretazioni più accreditate. Quanto al rischio della frammentarietà e del relativismo, Ginzburg non sembrava darsene motivo di preoccupazione. Anzi negava addirittura che l’esito della sua ricerca potesse avvicinarsi al postmoderno, se non altro perché convinto di tenere ben saldi i piedi nella realtà. Tutto era iniziato quando luifiglio giovanissimo del filologo e martire antifascista di origine russa, Leone, e di una importante scrittrice, Natalia – si imbatté in alcuni documenti attestanti l’esistenza in Friuli, fra Cinque e Seicento, di culti propiziatori del raccolto e della fertilità, molto simili ad altri presenti nell’area della Mitteleuropa. Ai Benandanti, i protagonisti di questi culti condannati dalla Chiesa, è dedicato il suo primo libro, uscito nel 1966, che si segnala per lo stile narrativo che resterà proprio del suo intero lavoro storiografico.