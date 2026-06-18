Notizie e becchime per polli, la strana giostra dei giornali

Mancano poche ore al discorso d’insediamento e quest’uomo su cui si apre il sipario è già lì, immobile dietro la scrivania di noce che ha ospitato tutti i direttori che lo hanno preceduto: l’abito sartoriale blu profondo, le mani fragili e sottili percorse da un lieve tremore, lo sguardo più avvilito dell’universo nella mattina che dovrebbe segnare il suo trionfo. Là fuori, il mondo si avvita estasiato attorno alla «grande notizia che avrebbe cambiato i destini del mondo» ma quest’uomo la guarda gonfiarsi sugli schermi e pensa che sia, semplicemente, una truffa, l’ennesima giravolta di un mondo basato sulla fuffa. Ecco l’attacco de Gli inascoltati (da domani in libreria per Polidoro Editore nella collana diretta da Orazio Labbate), il romanzo con cui Diego Minonzio - già caporedattore e capocronista a Libero, oggi direttore de La Provincia di Como, Lecco e Sondrio e di Unica Tv - approda alla narrativa. E diciamolo senza fronzoli, serviva un direttore di quotidiano per firmare il romanzo più feroce mai scritto contro la categoria, mandando in soffitta l’idea che sia interamente fatta di «eroi, martiri e pedagoghi».

Il protagonista non ha nome ma un ruolo di comando: è il Direttore Responsabile del più autorevole quotidiano cittadino, affiancato dal Grande Inviato Editorialista e dai Redattori. Il romanzo è un monologo ossessivo con una struttura a spirale che omaggia apertamente lo stile di Thomas Bernhard, citato in epigrafe. Minonzio firma un’iperbole che si avvita su sé stessa, tutto accade in un unico tempo sospeso e il libro si chiude quando finalmente quel discorso viene pronunciato. Così facendo, l’autore dimostra che nello spazio di un’ora una vita intera può essere stravolta. Il bersaglio dichiarato è l’informazione collettiva, descritta come una macchina che gonfia qualsiasi fatto nell’«evento drammatico e palingenetico» e spinge la testa del lettore dentro una fogna, spacciandogli per «verità assoluta, verità collettiva» ciò che è soltanto «granaglia per i polli».