Ecco il libraio che vuole uccidere i fascisti: "Eliminazione fisica"

Difficile dire se siano gli effetti del caldo di questi giorni, ma leggere un’autentica esaltazione della violenza - antifascista, of course da parte di una casa editrice è da brividi. Chi fa cultura mette in pratica la teoria dell’eliminazione fisica del nemico. Non è un po’ troppo? Il caso lo troviamo sul profilo Instagram della casa editrice D Editore. Testualmente: «Il fascismo si combatte con una violenza senza quartiere, con l’eliminazione fisica dei suoi gerarchi, con lo smantellamento dei suoi canali di divulgazione ideologica».

Non siamo negli anni Quaranta, non è un reperto della resistenza: parole di oggi. Non siamo alla metafora, non è il crinale di un’ironia incomprensibile. Ma siamo invece alla dichiarazione esplicita di apologia della violenza politica contro persone etichettate come fasciste. Si parla di eliminazione fisica e di distruzione dei canali di espressione: il che è abbastanza grave. E tutto questo viene presentato come posizione “sincera” della casa editrice. Dopo il patentino antifascista, che pure D Editore non ha firmato siamo al proclama che punta all’annientamento. Il tutto condito da un tono che definire minaccioso e paratotalitario è poco. A costoro non basta contrastare le idee, serve violenza fisica e censura materiale. Siamo al classico salto dall’antifascismo come valore storico: «I fascisti non hanno diritti, vanno eliminati». È la stessa retorica che giustifica aggressioni, pestaggi e intimidazioni. Un post apertamente provocatorio proprio per far emergere queste posizioni.