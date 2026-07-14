Angelo Bonelli smaschera Elly Schlein: "Cosa pensa davvero su Russia e Putin"

A pensare che la Russia sia inoffensiva non è solo Giuseppe Conte, ma anche il portavoce dei Verdi Angelo Bonelli. Commentando le ultime dichiarazioni del leader pentastellato, secondo cui “stanno costruendo una minaccia russa per convincerci che dobbiamo armarci fino ai denti per andare a contrastare e a far guerra", l'onorevole di Avs al Foglio ha detto: "La frase di Giuseppe Conte non è uno scandalo. Non lo è per noi, di Alleanza verdi e sinistra, e non lo è per il Partito democratico, che ha sempre detto di no al riarmo. Le polemiche? Totalmente campate in aria”.

Quando gli hanno fatto notare che non tutto il Pd è contrario al riarmo, Bonelli ha risposto: "Se si riferisce ai riformisti del Pd, penso che siano i migliori alleati di Giorgia Meloni”. A suo dire, "la nostra alleanza a qualcuno non piace" e "questo qualcuno ha solo un obiettivo: rompere il campo largo”. Secondo lui, insomma, ci sarebbe una strategia in atto: "Non sono nato ieri. Ma voglio tranquillizzare questi soggetti. E dire loro che non ci romperemo”. Incalzato dalla giornalista, il portavoce dei Verdi ha specificato che "questi soggetti" sono "i riformisti e anche un pezzo della sinistra-sinistra", intendendo per "sinistra-sinistra" non il suo partito: "Io mi riferisco alla sinistrasinistra di Potere al popolo. Quella che, dicevo, si sente più pura, estrema, che altro non fa che il gioco di Giorgia Meloni. Ma poi, appunto, c’è la pseudosinistra di Gori, dei riformisti, di Pina Picierno".