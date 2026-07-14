Elly Schlein, l'ora delle purghe: che testa sta per far saltare

La risposta arriverà entro fine luglio. Forse anche prima, tra una settimana, dicono i bene informati. Carlo Cottarelli scioglierà la riserva: sì o no alla proposta di fare il candidato sindaco del centrodestra a Milano? Un responso che non riguarda solo la coalizione che vuole riprendersi la metropoli ma pure il centrosinistra. Nel Pd – con cui Cottarelli era stato eletto senatore alle scorse Politiche, salvo dimettersi meno di un anno dopo in aperto conflitto con la linea Schlein – è psicosi. La paura di perdere la città più importante d’Italia sta montando. Perdere poi contro un ex sarebbe difficilmente digeribile...

Tanto che Elly, giurano in ambienti romani, in caso di risposta affermativa dell’economista a correre nel campo avversario sarebbe già pronta a telefonare a Pierfrancesco Majorino per spezzargli ogni sogno di gloria. Non è infatti un mistero che il capogruppo dem in Regione Lombardia aneli da sempre allo scranno più alto di Palazzo Marino. Tre anni fa decise di lasciare Bruxelles (era europarlamentare) per immolarsi contro Attilio Fontana alle Regionali – perse malamente, con quasi 21 punti di distacco – non perché aspirasse al martirio gratuito ma per riavvicinarsi a casa e tessere la tela per diventare sindaco. Il nome di Cottarelli, sponsorizzato da Forza Italia e gradito anche ai vertici di Fratelli d’Italia, ha però sparigliato le carte.