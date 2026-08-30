Contro la vanità non prendiamoci troppo su serio

C’è una parola che continua a risuonare nei luoghi del potere, nei salotti televisivi e perfino nelle sagrestie, ma di cui sembra essersi smarrito il peso specifico: vanità. Dal latino vanus, vuoto. Non come semplice difetto caratteriale, ma come tratto strutturale di un’epoca. È il trionfo della scatola senza il regalo, della facciata senza il palazzo: un modo di occupare lo spazio pubblico non per ciò che si è o si fa, ma per come ci si mostra. La vanità accompagna l’uomo da sempre. Nel Qohelet compare una delle diagnosi più spietate mai formulate sull’agire umano: “Vanità delle vanità, tutto è vanità”. Non è una resa nichilista, ma una constatazione lucida, un “correre dietro al vento”. L’immagine è concreta. Correre per afferrare una folata d’aria significa consumare energia senza produrre nulla di tangibile. Il vento passa, non si può trattenere né possedere.

È l’illusione di una gloria che esiste solo finché qualcuno la guarda: una fama che oggi spettina e domani lascia immobili, con il tempo che avanza e la sensazione di aver inseguito qualcosa che non aveva peso. Nella cosiddetta “economia dell’attenzione”, questa dinamica diventa sistema. La visibilità non è più un effetto collaterale, ma una condizione esistenziale. Essere visti equivale a contare; non esserlo significa scivolare ai margini. La vanità smette così di essere un tratto individuale e si trasforma in un meccanismo sociale.

In questo contesto ci si vende per un frammento di attenzione, si baratta la privacy per una briciola di visibilità, interiorizzando l’idea che, se non si appare, non si esiste. Siamo diventati mercanti di fumo in un mondo che sta andando a fuoco. Un paradosso che descrive una società capace di produrre narrazioni su tutto — successo, felicità, impegno — ma sempre meno in grado di dare risposte concrete. Si preferisce sembrare felici piuttosto che cercare di esserlo davvero. La superficie viene costantemente lucidata, mentre la struttura resta fragile. Come sottrarsi a questa corsa affannosa dietro al vento? Con un ritorno alla realtà e all’umiltà. Recuperando il valore dell’azione che non chiede pubblico, del lavoro ben fatto anche quando non genera consenso. Riconoscendo che l’opinione altrui è, per sua natura, instabile: oggi soffia in una direzione, domani in un’altra.

Costruire la propria identità sulla roccia del dovere compiuto, e non sulle sabbie mobili dell’approvazione, significa accettare una verità scomoda: non tutto ciò che conta è visibile.

Ridere di se stessi diventa l’antidoto più efficace contro il narcisismo, perché smonta l’illusione di essere il centro del mondo. Chi si prende troppo sul serio è già prigioniero della propria vanità. In definitiva, combattere la vanità non significa rifiutare lo sguardo degli altri, ma smettere di viverne prigionieri. Vuol dire distogliere gli occhi dallo specchio e tornare a guardare fuori dalla finestra. Perché mentre siamo impegnati ad ammirare il nostro riflesso, la vita continua a scorrere, silenziosa, tra le dita, come una folata di vento.

