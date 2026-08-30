Eugenio Giani, il disastro dopo la foto al Franchi per vedere la Fiorentina

C’è chi festeggia il centenario della propria squadra del cuore e chi, scherzando, finisce per essere accusato di averle portato sfortuna. È quello che è successo a Eugenio Giani, che alla vigilia della partita del centenario della Fiorentina aveva celebrato sui social i cento anni della squadra viola.

Un messaggio appassionato, quello del presidente della Regione Toscana, che sul suo profilo Facebook aveva scritto: "Cento anni di una passione che non si può spiegare: si vive. Buon centenario, Fiorentina. Buon compleanno a una parte del cuore di Firenze e della Toscana".

Peccato che, poche ore dopo, la festa sia diventata un incubo. Al Franchi, davanti ai propri tifosi e nel giorno delle celebrazioni per il centenario, la Fiorentina è stata travolta 0-3 dal Frosinone. Una sconfitta pesantissima, arrivata proprio dopo il messaggio celebrativo di Giani, che inevitabilmente ha alimentato l'ironia sui social.

E così, nei commenti al post, oltre agli auguri e ai messaggi di affetto per la Viola, non sono mancate le critiche. Qualcuno ha ironizzato proprio sulla tempistica del messaggio, arrivando a scherzare sul fatto che il presidente della Regione abbia portato sfortuna alla squadra nel giorno più importante della sua storia recente.

Ma la discussione non si è fermata alla scaramanzia. A far discutere è stato soprattutto il fatto che Giani abbia utilizzato il proprio profilo istituzionale per dichiarare pubblicamente la sua fede calcistica. Il suo account Facebook, infatti, si presenta come quello ufficiale del "Presidente di Regione Toscana".

Ed è proprio qui che si concentra una parte delle critiche: non tanto sull'essere tifoso della Fiorentina — una passione che Giani ha sempre manifestato pubblicamente e che è ben nota — quanto sull'opportunità di utilizzare un canale con una forte connotazione istituzionale per un messaggio così esplicitamente legato a una squadra di calcio. "Davvero super partes il Presidente di Regione nella sua pagina istituzionale", "aggiorna il tabellone", sono solo alcuni dei commenti.

Nel frattempo, la profezia — se così vogliamo chiamarla — ha avuto un finale decisamente viola: il post per il centenario, la festa al Franchi e poi il clamoroso 0-3. Tanto è bastato perché, tra i commenti, qualcuno trasformasse Giani nel nuovo involontario “porta-sfortuna” della Fiorentina. Difficile stabilire se sia davvero colpa sua. Di certo, per i tifosi viola, dopo una serata del genere, anche la scaramanzia diventa materiale da discussione.