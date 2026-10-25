Il bar, ultimo baluardo contro la solitudine

Se volete capire cosa sta succedendo alla provincia italiana – a quell’immenso arcipelago di paesi che va dalle Prealpi agli Appennini, passando per le pianure riarse e le alture del Sud – non dovete leggere le encicliche del turismificio o i bilanci dello spopolamento.

Dovete cercare la luce di una saracinesca. Quando un bar chiude in un centro di poche centinaia di anime, non muore un semplice esercizio commerciale: si spegne l’ultimo generatore di corrente emotiva. Si interrompe il solo motivo per cui due persone dovrebbero incrociare lo sguardo prima di mezzogiorno senza trattarsi da estranei. Per questo la storia di Bruntino, frazione di circa 900 abitanti adagiata a Villa d’Almè, alle porte della Val Brembana e ai piedi del Canto Alto, non è una semplice scheda di cronaca locale: è la parabola di un riscatto nazionale.

Qui l’ex Bar del Colle era rimasto serrato per quattro lunghi anni. Poi ha riaperto come “Al Colle Hub Sociale” grazie a una co-progettazione tra il Comune e le cooperative Lavorare Insieme, Oikos e Impegno Sociale, con il sostegno della Fondazione della Comunità Bergamasca e la guida di Elisabetta Bianchetti. Quarantacinque metri quadrati di locale affacciati su un giardino, dove una quindicina di ragazzi con disabilità cognitive e fisiche, divisi in cinque squadre e affiancati da educatori, orchestrano con mestiere il banco tra colazioni, aperitivi e la specialità della casa, il caffè “d’or Al Colle”. Un piccolo miracolo che ha generato un’onda d’urto: un effetto domino che oggi echeggia da nord a sud, spingendo altri borghi a capire che il bancone è l’ultimo baluardo contro la desertificazione e la solitudine. Il bar di provincia è il nostro antico tempio laico. Toglietelo e la geografia umana crolla all’istante, trasformandoci tutti in comparse di un quadro di Edward Hopper.

BUKOWSKI E HEMINGWAY

In Nighthawks o Automat, Hopper aveva già dipinto l’incubo contemporaneo: la separazione geometrica, la freddezza raggelante di chi beve da solo davanti a una vetrata. Il bancone di paese è l’antidoto a questa alienazione. È un fortino di sopravvivenza in cui il vecchio in pantofole, il postino, il geometra, il visionario sbandato e il poeta incompreso condividono lo stesso specchio d’alcol senza filtri e senza algoritmi. La grande letteratura lo sa da sempre.

Oltreoceano, Charles Bukowski ed Ernest Hemingway hanno dimostrato che il bar non è il luogo dove si affoga la disperazione, ma l’unico posto abbastanza sincero da poterla guardare negli occhi. Bukowski avrebbe amato la verità spietata dei nostri bar di provincia, dove i fallimenti si sfoggiano come medaglie e non ci sono maschere da aperitivo cittadino. Hemingway – tra Lombardia e Veneto – ci ha scovato la stessa quieta dignità dei suoi rifugi spagnoli. Ma è la nostra cultura ad aver elevato il banco a categoria dello spirito. Piero Chiara ha eretto un monumento alla provincia attorno ai tavoli da gioco, dove tra il fumo delle sigarette, il rumore delle carte stropicciate e i bianchetti si consumano le commedie più feroci dell’animo umano. Stefano Benni, con il suo Bar Sport, ha firmato il vero trattato di antropologia della nostra specie, codificando la fauna irripetibile dei paesi italiani.

E come non citare il Bar Mario delle canzoni di Luciano Ligabue? È la cattedrale profana della provincia, il posto dove si va a depositare le ossa dopo un tonfo e si impara a stare al mondo per quello che si è.

In un’epoca che pretenderebbe di quantificare ogni gesto in termini di rendimento o di utilità immediata, il bancone rimane uno dei pochissimi spazi gratuiti dell’esistenza. Lì non si entra per esibire uno status o per consumare un’esperienza a uso social, ma per ritrovare la misura del tempo e della presenza umana.

Tenere accesa la macchina dell’espresso prima dell’alba significa garantire un approdo, offrire una sedia al riparo dal freddo, un bicchiere d’acqua e l’ascolto distratto ma fedele di chi sta dall’altra parte del piano di formica. Ogni volta che una tazzina batte sul piattino con quel clack secco e familiare, viene ribadito un principio elementare: che prima delle idee, delle mode e del chiasso digitale, vengono le persone in carne e ossa.

Al bancone ci si guarda finalmente in faccia, senza anestesia. Si sparla del sindaco e si maledice il meteo, si commenta l’ultimo camion finito di traverso sulla statale o le scorribande dei cinghiali che devastano i raccolti. È lì che prende vita la commedia umana quotidiana: il calcio urlato di prima mattina, la passione per i motori, gli uomini che parlano di donne e le donne che smontano implacabilmente gli uomini. Ma si spara a zero pure sulla grande politica, sugli scontri di piazza e sui milioni di giovani in tutta Europa illusi che si potesse avere tutto il mondo, o sui miliardi stanziati per gli armamenti e lo spettro dell’intelligenza artificiale. Lì, tra vapore e ombra, trovi anche il professore di liceo ancora incattivito per lo sfratto fulmineo di Rai Scuola dal canale 57 per far posto alle solite dronate di Rai Italiana. Al banco il Bel Paese svela la sua pelle vera, schietta e bellissima, lontana dalle inquadrature dall’alto che sorvolano la vita reale senza toccare terra.

LE LETTURE

I libri da cui ripartire per ritrovare questa teologia ci sono eccome: Bar Sport (Feltrinelli) di Benni per l’antropologia del banco, Il piatto piange (Mondadori) di Chiara per i luoghi minori a carte e vino, Storie di ordinaria follia (Feltrinelli) di Bukowski per la verità ruvida dei naufraghi, Santi e bevitori (Adelphi) di Lawrence Osborne per l’odissea irriverente del cercatore di calici in terre d’astinenza, e La prima sorsata di birra (Mondadori) di Philippe Delerm per la grazia e il piacere impercettibile del tempo sospeso.

Volete leggerli? Andatevene in un bar a farlo. Avete qualcuno da chiamare? Dategli appuntamento al banco. Avete voglia di un calice di vino o dovete fare una pausa caffè? Varcate quella soglia, ordinate e fermatevi lì. E se volete ritrovare un po’ di umanità sincera, fate parlare l’anziano seduto nell’angolo, ridete con lui o scambiate due battute con uno sconosciuto. È soltanto lì, tra il rumore dei piattini e il vapore delle tazzine, che si capisce che la provincia italiana non è un museo della memoria né una colonia da esaminare al microscopio, ma un cuore battente che rifiuta di fermarsi. Finché ci sarà un bancone zincato a cui aggrapparsi, nessun paese sarà mai davvero perduto.