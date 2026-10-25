Youssef Siher, sinistra muta: "Con chi era in contatto", tutto torna

Il senatore forzista, Maurizio Gasparri, si congratula con il titolare dell’Interno per l’arresto di Siher. «Complimenti al ministro Piantedosi e a tutti gli investigatori. Non sorprende che l’indagine della polizia abbia portato a ipotizzare che la mente delle devastazioni del 17 ottobre sia un esponente del movimento Pro-Pal» ha dichiarato Gasparri.

Non una parola di condanna da parte della sinistra nei confronti dell’organizzatore delle manifestazioni del 17 ottobre che hanno messo a ferro e fuoco Milano, Youssef Siher. La sinistra, insomma, tace. Mentre da destra le critiche sono feroci.

"Sono un giornalista freelance, scrivo per il Fatto Quotidiano, e sono stato invitato per parlare di iftar ma anche...

Annunciando il fermo del 30enne, il ministro Matteo Piantedosi ha sottolineato «che vanta contatti con gli ambienti antagonisti» ed è un «giornalista freelance che ha collaborato con un noto quotidiano nazionale e con un importante istituto di ricerca». «La sua individuazione da parte delle forze di polizia testimonia le grandi capacità dei nostri investigatori e riafferma un messaggio chiaro e inequivocabile: non saranno possibili zone franche e la risposta dello Stato sarà immediata contro chiunque pensa di poter organizzare aggressioni e rivolte credendo di riuscire a nascondersi dietro un passamontagna o l’anonimato dei social» ha concluso il ministro.

«Appaiono chiare ogni giorno le connessioni tra i vari tipi di movimenti e le estremizzazioni filo-islamiche e, appunto, pro-Pal, da sempre presenti nelle piazze con emblemi e linguaggi che si ricollegano anche a movimenti protagonisti di azioni terroristiche come Hetzbollah e Hamas. Non bisogna sottovalutare questo segnale e certamente le indagini in corso ci offriranno elementi di chiarezza e di verità» ha aggiunto il senatore di Fi e presidente della commissione Affari Esteri e Difesa a Palazzo Madama.

Anche il titolare della Difesa, Guido Crosetto, ha sottolineato i legami tra Siher e l’estrema sinistra. «Non un emarginato ma una persona molto introdotta e che aveva avuto molte più occasioni di lavoro e collaborazioni di gran parte dei suoi coetanei» ha sottolineato Crosetto. «Da quotidiani ad enti pubblici, ha frequentato il gotha dell’intelleghentia italiana. E si sono visti i risultati».

Sul tema è intervenuto anche il deputato di Fdi, Stefano Maullu. «Si accertino tutte le responsabilità: se avesse mandato ragazzi allo sbaraglio, sarebbe certamente un ideologo da strapazzo» ha detto Maullu. «L’Italia ha già conosciuto i cattivi maestri degli anni Settanta e non ha dimenticato quella lezione. Si verifichino eventuali legami tra frange violente, ambienti islamisti integralisti, reti riconducibili ai Fratelli Musulmani e settori dei centri sociali» ha aggiunto, prima di ringraziare le forze dell’ordine.

«Chi devasta, organizza o istiga deve risponderne fino in fondo. Basta alibi e condanne a metà: tutte le forze politiche devono condannare senza nessuna remora o giustificazione alcuna» ha concluso. Anche la vicecapogruppo di Fdi alla Camera, Augusta Montaruli, ha sottolineato i legami con l’estrema sinistra. «I centri sociali vorrebbero strumentalizzare le seconde generazioni per la lotta di classe, ma finiscono per offrire una sponda a quelle frange radicali che vogliono portare la jihad in casa nostra, alimentando violenza e disprezzo verso l’Italia» ha affermato.

«Loro assaltano le forze dell’ordine e insultano tifando contro l’Italia, noi stiamo dalla parte degli italiani e delle forze dell’ordine. Non a caso sono gli stessi che a Torino bruciano la foto del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni» ha aggiunto. «Chiunque si organizzi per devastare deve sapere che verrà fermato» ha concluso Montaruli.

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