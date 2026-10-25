Youssef Siher, sinistra muta: "Con chi era in contatto", tutto torna

Non una parola di condanna da parte della sinistra nei confronti dell’organizzatore delle manifestazioni del 17 ottobre che hanno messo a ferro e fuoco Milano, Youssef Siher. La sinistra, insomma, tace. Mentre da destra le critiche sono feroci.
Il senatore forzista, Maurizio Gasparri, si congratula con il titolare dell’Interno per l’arresto di Siher. «Complimenti al ministro Piantedosi e a tutti gli investigatori. Non sorprende che l’indagine della polizia abbia portato a ipotizzare che la mente delle devastazioni del 17 ottobre sia un esponente del movimento Pro-Pal» ha dichiarato Gasparri.
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«Appaiono chiare ogni giorno le connessioni tra i vari tipi di movimenti e le estremizzazioni filo-islamiche e, appunto, pro-Pal, da sempre presenti nelle piazze con emblemi e linguaggi che si ricollegano anche a movimenti protagonisti di azioni terroristiche come Hetzbollah e Hamas. Non bisogna sottovalutare questo segnale e certamente le indagini in corso ci offriranno elementi di chiarezza e di verità» ha aggiunto il senatore di Fi e presidente della commissione Affari Esteri e Difesa a Palazzo Madama.
Annunciando il fermo del 30enne, il ministro Matteo Piantedosi ha sottolineato «che vanta contatti con gli ambienti antagonisti» ed è un «giornalista freelance che ha collaborato con un noto quotidiano nazionale e con un importante istituto di ricerca». «La sua individuazione da parte delle forze di polizia testimonia le grandi capacità dei nostri investigatori e riafferma un messaggio chiaro e inequivocabile: non saranno possibili zone franche e la risposta dello Stato sarà immediata contro chiunque pensa di poter organizzare aggressioni e rivolte credendo di riuscire a nascondersi dietro un passamontagna o l’anonimato dei social» ha concluso il ministro.
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Anche il titolare della Difesa, Guido Crosetto, ha sottolineato i legami tra Siher e l’estrema sinistra. «Non un emarginato ma una persona molto introdotta e che aveva avuto molte più occasioni di lavoro e collaborazioni di gran parte dei suoi coetanei» ha sottolineato Crosetto. «Da quotidiani ad enti pubblici, ha frequentato il gotha dell’intelleghentia italiana. E si sono visti i risultati».
Sul tema è intervenuto anche il deputato di Fdi, Stefano Maullu. «Si accertino tutte le responsabilità: se avesse mandato ragazzi allo sbaraglio, sarebbe certamente un ideologo da strapazzo» ha detto Maullu. «L’Italia ha già conosciuto i cattivi maestri degli anni Settanta e non ha dimenticato quella lezione. Si verifichino eventuali legami tra frange violente, ambienti islamisti integralisti, reti riconducibili ai Fratelli Musulmani e settori dei centri sociali» ha aggiunto, prima di ringraziare le forze dell’ordine.
«Chi devasta, organizza o istiga deve risponderne fino in fondo. Basta alibi e condanne a metà: tutte le forze politiche devono condannare senza nessuna remora o giustificazione alcuna» ha concluso. Anche la vicecapogruppo di Fdi alla Camera, Augusta Montaruli, ha sottolineato i legami con l’estrema sinistra. «I centri sociali vorrebbero strumentalizzare le seconde generazioni per la lotta di classe, ma finiscono per offrire una sponda a quelle frange radicali che vogliono portare la jihad in casa nostra, alimentando violenza e disprezzo verso l’Italia» ha affermato.
«Loro assaltano le forze dell’ordine e insultano tifando contro l’Italia, noi stiamo dalla parte degli italiani e delle forze dell’ordine. Non a caso sono gli stessi che a Torino bruciano la foto del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni» ha aggiunto. «Chiunque si organizzi per devastare deve sapere che verrà fermato» ha concluso Montaruli.
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