Donnarumma, disastro City: errore mostruoso e insulti, "vattene!"

Primo ko in Premier League per il Manchester City e giornataccia per Gigio Donnarumma, di nuovo sotto accusa come nella pessima serata di Champions League contro il Psg (guarda caso, altro ko pesante).

La corazzata allenata dall'italiano Enzo Maresca, alle prese con l'enorme incognita della possibile maxi-penalizzazione per irregolarità finanziarie, perde 2-1 contro l'Aston Villa, decisiva una doppietta di Nicolas Jackson. Si ferma così la corsa fin qui perfetta del City, sempre vincente nelle sette partite precedenti di campionato.

L'attaccante senegalese è andato a segno nel primo tempo e nella ripresa ha replicato rendendo inutile la rete del momentaneo pareggio del solito, incontenibile Haaland, al nono centro in otto partite. Tra i protagonisti del successo c'è anche il portiere ex Parma Zion Suzuki, che ha compiuto diverse parate importanti, mentre dall'altra parte Donnarumma come detto è apparso tutt'altro che impeccabile nella seconda rete dei padroni di casa, scendendo lentamente e goffamente sulla conclusione centrale di Jackson.

Impietosi i commenti sui social contro il capitano della Nazionale italiana ("Fai le valigie e vattene", "Vivi di rendita per quanto fatto in passato", "Sei Onana travestito", "Luis Enrique aveva ragione", tra le tante offese ricevute) e pure il voto che gli ha assegnato l'accreditato sito di statistiche WhoScored: un 4.90 che risulta essere la sua peggior prestazione in carriera.