Chiudete gli occhi e tornate indietro nel tempo a quando eravate bambini. Pensate a Babbo Natale, il vecchio panciuto (si può scrivere?) che la notte della vigilia consegna i regali. Avete quattro, cinque, sei, dieci anni, avete appena preparato latte e biscotti per Babbo e le renne. Credete ancora che la magia esista. Cosa ricordate? Non so voi, per me Babbo Natale era l’attesa dei giochi e il simbolo di un amore universale che non era quello di mamma e papà. Lui amava una donna? Un uomo? Nessuno? Importava solo che amasse me e tutti i bambini. Credo sia così anche per i piccoli di oggi. Ma a Palermo un commerciante, in nome dell’inclusività, vuole un Babbo Natale gay che si aggiri nel primo villaggio natalizio Lgbtq+. Il Comune si è giustamente opposto. Non bastavano il presepe senza bue, il Canto dell’inverno al posto di “Tu scendi dalle stelle”, l’albero del dono di Sala invece dell’albero di Natale? Perché rovinare la festa del mistero e dell’incanto, perché mettere un’etichetta pure a Babbo Natale? E non possiamo sperare nella Befana, che tutte le feste si porta via. Nel villaggio c’è pure lei. Lesbica, ovviamente.