Federica Brignone e Marc Márquez. Lei, la sciatrice italiana più vincente di sempre, due ori olimpici strappati alla malasorte dieci mesi dopo un intervento alla gamba spezzata, con un videomessaggio di soli trenta secondi ammette: «Ogni curva è dolore». Lui, dieci mondiali vinti, confessa l’indicibile per chi è abituato a correre a trecento all’ora e a vincere contro tutti, perfino contro l’altra metà di sé che, come un grillo parlante, da tempo gli sussurrava di lasciare le piste. «Ho iniziato ad avere paura», rivela.

A un giorno e mezzo di distanza, Federica e Marc decidono di fermarsi e lo fanno quando le loro medaglie splendono ancora, molto prima di cadere nella polvere. Scelgono il tempo giusto dei greci, kairos, che non si misura con lo scorrere delle lancette (kronos) ma si coglie nell’istante cruciale. Greco è anche il loro eroismo: non sono immortali né infallibili, non sono i supereroi americani pieni di poteri. Federica e Marc somigliano agli eroi fragili di Omero che piangono, amano, ridono, si disperano e riescono a sentire il proprio corpo che, dopo averli spinti oltre ogni limite, chiede di rallentare. Così si fermano senza essere sconfitti.