Dalle catastrofi naturali alle tensioni internazionali, passando anche per una crisi finanziaria e un clamoroso tesoro nascosto: le profezie di Nostradamus per il 2027 tengono tutti col fiato sospeso. Nonostante siano passati quattro secoli dalla sua morte, Michel de Nostredame, conosciuto in tutto il mondo come Nostradamus, continua a esercitare ancora un grande fascino. Il suo linguaggio enigmatico e ricco di simbolismi cattura ancora oggi le attenzioni degli studiosi, che analizzano i suoi scritti del 1555 nella raccolta Le Profezie. Per il 2027, sono cinque le profezie di Michel de Nostredame particolarmente inquietanti.

La prima drammatica profezia riguarda incendi boschivi di proporzioni giganti. Nostradamus parlerebbe di fuoco proveniente dal cielo, capace di spostarsi da Occidente verso Oriente. Per l’astrologo ci sarebbe potenziali roghi in tutto il mondo, che avrebbero conseguenze potenzialmente drammatiche per l’ambiente. La seconda profezia è legata a una crisi finanziaria globale. Nostradamus parlava della perdita di valore di oro e argento e dell’accumulo di debiti.

Ma non solo: Nostradamus parla di possibili tensioni internazionali. Nelle sue Le Profezie, l’astrologo parla di tensioni tra la Persia e Trebisonda. La Persia è l’antico nome dell’attuale Iran, mentre Trebisonda è una città turca affacciata sul Mar Nero. Gli studiosi lo avrebbero interpretato come possibili segnali di nuovi conflitti o di un’escalation delle tensioni internazionali. La quarta profezia riguarderebbe la Francia. Anche in questo caso gli studiosi hanno interpretato gli scritti che profetizzerebbero possibili tensioni istituzionali e di una fase di instabilità politica nel Paese. Tutto nasce dal termine ‘Delfino’, da sempre utilizzato per l’erede al trono di Francia. Proprio nel 2027, ci saranno le elezioni presidenziali. La quinta e ultima profezia è invece più particolare.

Riguarderebbe uno dei misteri più affascinanti del Nord America. Si tratta di Oak Island, una piccola isola canadese sulla quale da oltre due secoli vengono condotte ricerche alla ricerca di un presunto tesoro sepolto. Per Nostradamus, proprio nel 2027 verrà scoperto il tesoro. La profezia, tuttavia, prevede anche una maledizione per chi troverà il tesoro. E voi, pensate che queste profezie possano avverarsi?