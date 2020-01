Paradisi del benessere, Valdichiana Senese è la prima meta italiana del wellness

ROMA - La rete Eden con le mete wellness italiane eccellenti verrà presentata alla stampa domani mattina alle ore 11 presso la “sala Spadolini” del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.

Ad aggiudicarsi il titolo di paradisi del benessere - premiati dal progetto “European Destinations of Excellence Network” che entreranno a far parte del circuito che promuove le nuove località salubri – sono i comuni che compongono la Valdichiana Senese.

Nel network delle nuove destinazioni più salutari selezionate dall’Europa con Mibact ed Enit anche Alto Reno Terme, Duino Aurisina, Frasassi/Genga, Manciano. Il progetto europeo è finalizzato allo scambio di buone pratiche e alla promozione del marketing internazionale del turismo del benessere con l’obiettivo di focalizzare l'attenzione sulla diversità delle destinazioni europee e di valorizzare quelle emergenti in cui si stanno sviluppando nuove iniziative turistiche sostenibili.

Le candidature italiane sono state raccolte dal 1° agosto al 15 ottobre e sono ben 350 le destinazioni Eden che hanno aderito da 27 paesi membri fino ad oggi. La rete Eden è la più grande rete al mondo nel settore del turismo sostenibile.

Le destinazioni candidate potenziano un turismo slow e in periodi e località a minor concentrazione antropica, per favorire la destagionalizzazione e la decongestione dei flussi turistici, offrendo esperienze autentiche e peculiari.

“Complimenti alla Valdichiana Senese per l’importante riconoscimento raggiunto, che testimonia l’eccellenza acquisita da tutti i comuni di quell’area, ormai definitivamente nell’empireo dell’eccellenza turistica mondiale”, ha sottolineato Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria del Mibact che parteciperà all’iniziativa.

“Il modello premiato dal ‘Progetto Eden’ è quello che più incarna la visione di turismo che abbiamo in mente e che vogliamo portare avanti come Mibact. Improntato alla sostenibilità e alla diffusione su tutto il territorio italiano dei flussi turistici. La forza del nostro sterminato patrimonio - ha aggiunto - è proprio nei nostri piccoli borghi. Quelle realtà, come dimostra il caso della Valdichiana, sono la prova della direzione in cui orientare le politiche turistiche del futuro”.

Il processo di selezione si è articolato in due fasi: nella prima, tra il 1°agosto al 15 ottobre, il Dipartimento del Turismo ha ricevuto le domande dei Comuni candidati. Il Comitato Nazionale di Valutazione, presieduto dal Dipartimento del Turismo e costituito da Enit, Anci e Coordinamento Regionale per il Turismo, ha esaminato le candidature pervenute sulla base di criteri europei e nazionali, nonché attraverso visite sul territorio per poi selezionare le destinazioni Eden (1 vincente e 4 classificate) da segnalare alla Commissione Europea.

Le destinazioni turistiche di eccellenza nel campo del turismo del benessere genereranno un circuito virtuoso con effetti moltiplicatori connessi ad un incremento dei flussi turistici.

A livello europeo, la creazione di reti di destinazioni di eccellenza nei vari Paesi darà visibilità a destinazioni emergenti e potenzierà l’offerta del prodotto wellness.

A livello nazionale, il progetto perfeziona le strategie di politica turistica e costituisce un esempio concreto di collaborazione tra amministrazioni e modello di riferimento per altre destinazioni che intendono promuovere le loro risorse turistiche sostenibili.

TOP FIVE - ROSA DEI COMUNI ECCELLENTI

1) Valdichiana Senese, Strada del vino nobile di Montepulciano e dei sapori della Valdichiana Senese (Siena) – 9 Comuni: Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda; 2) Alto Reno Terme (Bologna); 3) Duino Aurisina (Trieste); 4.Frasassi/Genga (Ancona); 5. Manciano (Grosseto).

I 30 CANDIDATI

Alto Reno Terme (BO); Barano d’Ischia (NA); Campagna (SA); Caramanico Terme (PE); Casamicciola Terme (NA); Castelforte (LT); Ceresole Reale (TO); Chianciano (SI); Città Sant'Angelo (PE); Duino Aurisina (TS); Forio d'Ischia (NA); Genga (AN); Grotte di Stiffe-San Demetrio né Vestini (AQ); Ischia (NA); Lacco Ameno (NA); Lizzano Belvedere (BO); Loano (SV); Manciano (GR); Marano e Grado (UD-GO); Nesso (CO); Pennapiedimonte (CH); Rocca Massima (LT); San Vito Chietino (CH); Sila (CS); Sovicille (SI); Tortoreto (TE); Valdichiana Senese (SI); Valdieri (CN); Valpolicella (VR); Vasto (CH).