di
lunedì 2 marzo 2026
Roma-Juve, tifosi bianconeri in rivolta contro la Serie A: cosa spunta sui social

Se un tifoso bianconero avesse seguito la partita della sua squadra del cuore solo sull'account Instagram della Serie A avrebbe già abbandonato il sogno Champions League. Il motivo? La Roma avrebbe vinto 3 a 0. Eppure, non è così. La Juventus, infatti, è riuscita a recuperare la situazione di svantaggio dal 3 a 1 fino al 3 a 3. Decisivi i gol di Jeremy Boga e del solito Federico Gatti. Il secondo consecutivo per il centrale azzurro dopo quello contro il Galatasaray.

Ma cosa c'entra la Lega Serie A? Sul profilo Instagram, l'associazione del massimo campionato di calcio italiano ha pubblicato soltanto i video dei gol della Roma: quello di Wesley, n'Dicka e di Malen. E soltanto dopo che la Vecchia Signora è riuscita a riportare in parità il match, la Lega Serie A si è trovata "costretta" a pubblicare una card che segnalava il risultato finale di 3 a 3. 

Roma-Juve, Spalletti gela il giornalista: "Quando farai l'allenatore da 35 anni"

L’assalto al quarto posto, per ora, è rimandato. La Juventus ha trovato il pari in extremis all’Olimp...

Leandro Lombardo, content creator juventino molto seguito sui social, ha parlato di questa bizzarra abitudine della Lega Serie A. "Purtroppo dobbiamo dirlo, la Juventus dopo la sconfitta per 3 a 0 contro la Roma è ufficialmente fuori dalla Champions - ha spiegato in un video -. Questa sarebbe stata la mia intro se non avessi visto la partita e mi fossi informato solo il profilo Instagram della Serie A. Un feed totalmente giallorosso, come se la Juventus non avesse fatto tre gol".

juventus
roma

