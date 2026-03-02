Roma-Juve, tifosi bianconeri in rivolta contro la Serie A: cosa spunta sui social

Se un tifoso bianconero avesse seguito la partita della sua squadra del cuore solo sull'account Instagram della Serie A avrebbe già abbandonato il sogno Champions League. Il motivo? La Roma avrebbe vinto 3 a 0. Eppure, non è così. La Juventus, infatti, è riuscita a recuperare la situazione di svantaggio dal 3 a 1 fino al 3 a 3. Decisivi i gol di Jeremy Boga e del solito Federico Gatti. Il secondo consecutivo per il centrale azzurro dopo quello contro il Galatasaray.

Ma cosa c'entra la Lega Serie A? Sul profilo Instagram, l'associazione del massimo campionato di calcio italiano ha pubblicato soltanto i video dei gol della Roma: quello di Wesley, n'Dicka e di Malen. E soltanto dopo che la Vecchia Signora è riuscita a riportare in parità il match, la Lega Serie A si è trovata "costretta" a pubblicare una card che segnalava il risultato finale di 3 a 3.