Coronavirus e Bce, Claudio Borghi sul disastro della Legarde: "Ci raccontano caz***e da anni, sono dei criminali"

Il primo vero test di Christine Lagarde alla guida della Bce è stato un disastro senza precedenti. La presidente francese ha dichiarato che “non siamo qui per ‘chiudere gli spread’, ci sono altri strumenti e altri attori per gestire queste questioni”. Con queste parole ha fatto esplodere lo spread, affondando i titoli di Stato dell’Italia proprio nel momento in cui il Bel Paese è nel pieno dell’emergenza coronavirus. Claudio Borghi si esprime in toni durissimi contro la Lagarde: “Ma come, la Bce dice una cosa (nb, criminali) e istantaneamente lo spread sale del 20%. Ma allora non sono le politiche nazionali, non è il deficit, non è la credibilità, non è Borghi, non è il debito. Insomma, non è nessuna delle caz***e che ci raccontano da anni. Benissimo”.