Piazzapulita, Vincenzo Boccia: "Davanti a noi due guerre, coronavirus e recessione"

"Davanti a noi abbiamo due guerre". Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, profila uno scenario drammatico per l'Italia in collegamento con Corrado Formigli a Piazzapulita. "Ci troveremo davanti a una recessione sia durante questa fase che dopo, e dobbiamo chiaramente sconfiggerla", costi quel che costi,

"Non è il tempo della contabilità, ma del coraggio - ripete Boccia, che invita a non farsi problemi dell'aumento della spesa e del debito pubblico, perché ci aspettano due battaglie campali: "Una contro il coronavirus, una contro la recessione. Ma c'è una cosa peggiore della recessione: la depressione, quella che fa diventare strutturale la crisi. E questa dobbiamo evitarla, in chiave europea e italiana". Numeri alla mano, spiega ancora Boccia, l'effetto immediato del coronavirus sull'economia italiana sarà devastante: "Abbiamo calcolato un calo del 6% del Pil".