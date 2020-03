Coronavirus, piano Bce da 750 miliardi e massima flessibilità: "Choc economico estremo"

26 marzo 2020 a

La Banca centrale europea ha dato il via libera al nuovo programma di acquisto di titoli da 750 miliardi di euro per l’emergenza dovuta al Covid-19. La notifica del lancio del Pepp (Pandemic emergency purchase programme) è arrivata con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale: “La pandemia del coronavirus - si legge nel bollettino della Bce - costituisce un’emergenza collettiva di sanità pubblica pressoché senza precedenti nella storia recente. È anche uno choc economico estremo, che richiede una reazione ambiziosa, coordinata e urgente delle politiche su tutti i fronti”. In questo quadro si inserisce quindi anche la decisione di rimuovere il limite degli acquisti di Bond per ogni Paese dell’area euro. “La Bce - è riportato in gazzetta - si dà la massima flessibilità nel suo programma di acquisti per l’emergenza pandemica, mettendo da parte le regole sul limite agli acquisti di Bond”. Si tratta di una mossa sera precedenti.