La Germania esclude i coronabond e insiste sul Mes. Antonio Rinaldi: "Non mollano l'osso"

“Non mollano l’osso”. Antonio Rinaldi commenta così le ultime dichiarazioni sul Mes provenienti dalla Germania. Il ministro delle Finanze, Dennis Kolberg, ha risposto a chi domandava se il governo tedesco intenda prendere in considerazione altri strumenti oltre il Mes: “Abbiamo già preso misure notevoli. Ora la questione è come sostenere il credito e per questo c’è il Mes”. Sembra quindi morta e sepolta l’idea del ricorso ai cosiddetti coronabond, richiesti dall’Italia e da altri otto Paesi dell’Unione europea (Spagna, Francia, Belgio, Portogallo, Irlanda, Grecia, Slovenia e Lussemburgo). Lo scontro con la Germania è quindi destinato a continuare: il governo tedesco insiste sul meccanismo europeo di stabilità perché sostiene che il fondo di salvataggio della zona euro dispone degli strumenti adeguati per far fronte alle conseguenze economiche del coronavirus.