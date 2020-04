Prestiti, le banche scavalcano il decreto dello Stato: ecco i requisiti necessari

22 aprile 2020 a

Le banche stanno complicando la vita di chi negli ultimi due giorni ha richiesto il prestito fino a 25mila euro con garanzia statale. Lo scirve Il Giornale. Moduli non richiesti dalla legge e quasi sempre non facilissimi da interpretare. Ma anche la richiesta di requisiti che non sarebbero previsti dal decreto imprese. Da una parte pesa l' effetto annuncio, spiega Maurizio Grosso del Consiglio nazionale dei commercialisti. Molti hanno pensato che la garanzia al 100 per cento da parte dello Stato sollevasse chi chiede il prestito come persona fisica o società di persone dal rispondere con il patrimonio personale. Non è così. Ma per una Srl, conferma è strano.

"O cambiano o cambiano. Andiamo a Roma". L'imprenditore guida la rivolta contro banche e Conte, in diretta



Il problema principale, scrive il Giornale, resta quello della burocrazia, pubblica ma anche quella delle banche. Tra i problemi rilevati, moduli online sbagliati e altri non previsti dalla normativi. Il presidente dell' Abi Antonio Pautelli ha spiegato che l' Associazione bancaria non è un organo di vigilanza. Oggi il governo dovrebbe presentare il Def e lo scostamento di bilancio da 70 miliardi di euro, necessario a finanziare il decreto di aprile. Il governo prenderà atto del crollo del Pil: - 8% nel 2020. Poi una crescita al 5% nel 2021. Il deficit vicino al 10% del Pil e il debito a 155%.

