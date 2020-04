Franco Bechis spulcia nel Def, il vero effetto del lockdown: Conte smentito da Gualtieri, 500mila posti di lavoro in meno

25 aprile 2020 a

Una sola certezza: 500mila posti di lavoro in meno per effetto della crisi da coronavirus e del lockdown nazionale deciso dal premier Giuseppe Conte. E soprattutto, il governo non ha idea di quello che davveròa accadrà alla nostra economia. Lo spiega, scrive Franco Bechis sul Tempo, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in persona, "con una certa onestà, nel lungo documento inviato alla Ue", Palazzo Chigi, prosegue il direttore del quotidiano romano, "teme una recrudescenza del virus dovuta proprio alla riapertura di alcune attività a partire dal mese di maggio" e quindi ogni stima attuale andrebbe aggiornata, peggiorando la situazione, prevedendo magari un drammatico lockdown "fino a a Natale e Capodanno".

Dal -8% di Pil si passerebbe velocemente a un calo tra 10 e 111%, con tasso di disoccupazione in crescita rispetto alle previsioni dell'11,6 per cento. "Una cosa ben diversa - sottolinea ancora Bechis - da quanto promesso dal premier quando chiuse l'Italia". Le sue parole? "Nessuno perderà il lavoro". Promesse da premier.

