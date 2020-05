PiazzaPulita, Corrado Formigli si scioglie per il nuovo quotidiano di De Benedetti: "Un giornale che nasce..."

29 maggio 2020 a

Siamo a PiazzaPulita, il programma condotto da Corrado Formigli su La7, la puntata è quella di giovedì 28 maggio. Ospite d'eccezione, in collegamento, è Carlo De Benedetti. L'Ingegnere presenta il suo nuovo giornale, Domani, di cui sarà editore, in edicola da settembre sotto la direzione di Stefano Feltri. Per l'occasione, attacca duramente la nuova Repubblica e soprattutto i suoi figli, che la hanno ceduta: "Mi hanno insegnato che i regali non si vendono", filosofeggia. E in tutto ciò c'è un Formigli in brodo di giuggiole: sta per ri-nascere il quotidiano della sinistra, quella dura e pura, quella rappresentata alla perfezione da CdB. E infatti, il conduttore si lascia andare a una frase: "Un giornale che nasce è sempre una ricchezza per un Paese". Verissimo, indiscutibile. Eppure l'entusiasmo di Formigli sembrava, come dire, un pizzico partigiano. Evviva.

