Carlo De Benedetti a Piazzapulita presenta il nuovo logo di Domani: il sole rosso "significativo", sfida a Repubblica ed Elkann

"Un cammino in crescita e un rosso significativo". Carlo De Benedetti presenta a Piazzapulita, per la prima volta, il logo del suo nuovo giornale Domani, fondato per sfidare Repubblica e John Elkann e affidato al neo-direttore Stefano Feltri. "Che giornale sarà? Sarà collocato a sinistra?", gli chiede Corrado Formigli.

Nel logo spicca un sole crescente, rosso. E dopo averne spiegato il significato, l'Ingegnere legge la lettera di assunzione di Feltri: "Linea editoriale liberaldemocratica, con particolare attenzione alle disuguaglianze sociali all'interno di un quadro di economia di mercato, sempre dalla parte di chi nel contesto sociale ha meno e sempre con un occhio critico nei confronti di tutti i poteri, senza alcuna pregiudiziale. Questa è la linea del giornale".

