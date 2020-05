Coronavirus, l'immunologa Viola a Piazzapulita: "Perché è importante vaccinarsi contro l'influenza". Autunno, il rischio nascosto

29 maggio 2020 a

Il coronavirus "non si sta attenuando", per questo sarà importante in autunno fare il vaccino contro la "normale" influenza. L'immunologa Antonella Viola, in collegamento con Corrado Formigli a Piazzapulita, analizza le sequenze del Covid19 e spiega che i miglioramenti del trend non sono dati dal virus, ma dalla risposta: "Abbiamo imparato a gestire meglio i pazienti e le persone fragili le abbiamo già perse".

Poi un appello agli italiani: "Quando arriveremo nella stagione invernale, e arriverà di nuovo l'influenza, è possibile che arriverà di nuovo il Covid. Riuscire a distinguere tra l'una e l'altra sarà importantissimo. Come sarà importantissimo non affollare gli ospedali". Da qui, appunto, l'importanza di vaccinarsi. "Anche perché ci sono alcuni studi che confermerebbero come l'influenza potrebbe favorire l'ingresso del coronavirus nelle nostre cellule facendo aumentare l'espressione del recettore".

