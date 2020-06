John Elkann, altro che Repubblica: il suo sogno proibito è guidare Confindustria

02 giugno 2020 a

John Elkann vuole fare lo stesso percorso del nonno Gianni Agnelli e vorrebbe far rientrare il suo gruppo in Confindustria e magari anche guidare l'associazione degli industriali italiani. Il Tempo cita fonti di persone che conoscono bene la dinastia della Fiat e ricorda che il gruppo automobilistico (e non solo) si è allontanato da anni da viale dell'Astronomia, secondo il volere dello scomparso amministratore delegato Sergio Marchionne. Ma prima La Stampa e poi la Repubblica hanno dato molto spazio al neo presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.

Il Tempo spiega anche perché sarebbe più semplice ora rientrare nell'associazione: Fca Italia ormai è un satellite della galassia Fca, e le quote da pagare all'organizzazione sarebbero poche. E il passo successivo potrebbe essere proprio quello di conquistare la presidenza con John Elkann. Come fece il nonno Gianni. John Elkann nato a New York, anche grazie a tanti ottimi consigli, ha dimostrato di amare le strategie: come per esempio nell'ultima vicenda a Repubblica che, a sorpresa, su sua decisione ha visto l'arrivo alla direzione di Maurizio Molinari al posto di Carlo Verdelli.

