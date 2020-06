Pasquale Tridico, slavina sull'Inps. "Balle sulla Cassa integrazione, un milione di italiani resteranno senza soldi"

14 giugno 2020 a

Lo scandalo della cassa integrazione in ritardo travolge Pasquale Tridico e l'Inps. Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri definisce il presidente in quota M5s "un bugiardo che ha ingannato gli italiani e che si deve dimettere". "Aveva detto che entro venerdì tutti gli aventi diritto alla cassa integrazione sarebbero stati pagati. Ha mentito. Ho le tabelle ufficiali Inps dalle quali risulta che per la cassa integrazione in deroga gli aventi diritto sono 2.228.000, mentre le persone che riceveranno il pagamento sono 1.850.000. Per la cassa integrazione ordinaria: aventi diritto 1.840.000, con 1.565.000 pagati. Per il FIS (fondo integrativo solidarietà): aventi diritto 1.639.000, pagati 1.289.000. La differenza, numeri ufficiali alla mano, è superiore a un milione di persone". Un milione di "nuovi esodati", per ricordare il disastro della ex ministra del Welfare Elsa Fornero, alla quale vanno aggiunte "altre numerose persone le cui pratiche sono ancora in corso", ricorda Gasparri.

"Tridico e Catalfo hanno mentito e si devono dimettere. Mentre il popolo soffre giocano con i vip nei sontuosi giardini della loro Versailles romana - conclude Gasparri riferendosi agli Stati generali in corso a Villa Doria Pamphili -. Grillini e Pd sono traditori e nemici del popolo. Cacciamo i bugiardi".

