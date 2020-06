Non è l'Arena, indiscrezione sul futuro in tv di Massimo Giletti: "Ci stiamo lavorando", parla il boss

25 giugno 2020 a

Le voci, quando c'è di mezzo Massimo Giletti, l'artefice del successo di Non è l'Arena su La7, si rincorrono senza soluzione di continuità. Anche negli ultimi mesi. Incessanti i rumors secondo i quali era tutto pronto per il suo ritorno in Rai, lasciata nel 2017 con gran polemica dopo la soppressione de L'Arena. Ma niente da fare: Giletti resta a La7. Lo conferma Urbano Cairo in persona, intervistato a Un giorno da pecora. L'editore non ha detto molto sui palinsesti della prossima stagione, ma ha detto quanto basta: "Stiamo lavorando ad alcune novità", che riguardano anche Massimo Giletti, il quale potrebbe raddoppiare il suo impegno, insomma non soltanto Non è l'Arena.

