Superbonus, un salasso da 131 miliardi: l'ultimo drammatico report

Altro giorno, altro report catastrofico sul Superbonus voluto da Giuseppe Conte. La misura appoggiata dal Movimento Cinque Stelle continua infatti a causare enormi danni economici ai conti pubblici del nostro Paese. Al 28 febbraio 2026 l’onere a carico dello Stato per il Superbonus edilizio sfiora i 131 miliardi di euro (esattamente 130.991.630.677 euro), dopo che alla fine di gennaio aveva superato di poco i 130 miliardi di euro. Questo è quanto si legge nel consueto report mensile dell’Enea.

In un mese, il costo per lo Stato si è incrementato di quasi un miliardo (990,3 milioni di euro). Gli immobili interessati dallo sgravio sono arrivati a quasi 504mila (esattamente 503.936), per un investimento complessivo di oltre 126,6 miliardi, di cui 124,8 miliardi ammessi a detrazione. Complessivamente, gli investimenti ammessi a detrazione i cui lavori sono stati conclusi sono arrivati al 97,6% (contro il 97,1,9% del 30 gennaio 2026).