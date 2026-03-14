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La7, caos e sciopero: "Urbano Cairo sconcertante"

sabato 14 marzo 2026
La7, caos e sciopero: "Urbano Cairo sconcertante"

1' di lettura

Caos a La7, con i giornalisti sulle barricate contro l'editore, Urbano Cairo. Nella redazione dell'emittente la tensione è altissima, tanto che si è arrivati a proclamare uno sciopero di cui non sono ancora state comunicate le date. Al centro dello scontro ci sono le retribuzioni per il lavoro domenicale e il trattamento riservato ai giornalisti assunti più di recente.

Secondo quanto denunciato dall'assemblea dei giornalisti, durante l'ultimo confronto con il Comitato di Redazione l'editore avrebbe confermato la volontà di non adeguarsi all'orientamento espresso dalla magistratura sulle domeniche lavorate, così come di non applicare correttamente il contratto collettivo nazionale e gli accordi integrativi aziendali ai neoassunti.

Nel comunicato diffuso dall'assemblea, la posizione della redazione è netta: "I giornalisti de La7 - si legge nella nota - scioperano per l'atteggiamento sconcertante dell'editore che, nell'ultimo incontro con il Comitato di Redazione, ha ribadito di non voler rispettare il pronunciamento definitivo della Corte Costituzionale sulla corretta retribuzione delle domeniche".

Ma non è finita, dato che la redazione attacca anche su un secondo fronte: "Si ostina a non voler riconoscere ai colleghi assunti negli ultimi anni la corretta applicazione del contratto collettivo nazionale e degli accordi integrativi aziendali". Da qui la linea annunciata dal Cdr, che promette battaglia anche nelle aule di giustizia: "tali diritti e i colleghi con contratti depotenziati saranno tutelati in sede legale". Una vertenza che, a questo punto, rischia di trasformarsi in un braccio di ferro tutt'altro che breve.

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