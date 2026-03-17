David Parenzo, il "Sì" al referendum stronca sinistra e La7: "Una riforma fondamentale"

C'è un fatto curioso da registrare. A La7, nonostante l'ampio spazio dedicato alla campagna elettorale per il "No" al prossimo referendum, si sta facendo strada un corposo fronte per il "Sì" rappresentato da alcuni volti di punta della rete televisiva di urbano Cairo. A cominciare da David Parenzo, re indiscusso della fascia oraria mattutina. Il conduttore de La Zanzara non ha il minimo dubbio e ha spiegato che voterà a favore della riforma Nordio perché è in totale coerenza “con la gioventù” (la sua) in cui, “da socialista liberale” si era già espresso a favore della separazione delle carriere.

“E oggi penso sia fondamentale, dopo anni in cui se ne parla”, ha detto al Foglio, “provare a fare una riforma sulla giustizia che serva a tutti. E’ una riforma trasversale, fatta da un ex magistrato: difficile pensare che si vogliano punire altri magistrati. Ecco, questo argomento portato dai detrattori mi pare sinceramente molto propagandistico. L’unica cosa che davvero non funziona - ha proseguito il conduttore de L'aria che tira - è la campagna elettorale, e spero i cittadini sappiano entrare nel merito: chiunque sia stato almeno una volta in un’aula di tribunale capisce che c’è qualcosa che non funziona”.