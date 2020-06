Maria Stella Gelmini sull'addio di Vittorio Feltri all'Ordine: "Impensabile, giornalista di razza e straordinario polemista"

26 giugno 2020 a

Addio all'Ordine dei Giornalisti. Un addio deciso da Vittorio Feltri dopo più di 50 anni, in netta polemica con una Corporazione in cui non si riconosce e a cui rimprovera una continua censura. E sull'addio del direttore di Libero, su Twitter, dice la sua Maria Stella Gelmini: "Feltri è un giornalista di razza, straordinario polemista, uomo di carattere - premette la deputata di Forza Italia -. A volte è sopra le righe, ma quelle righe, sopra e sotto (molti suoi avversari sono parecchio sotto), sono espressione della libertà del Paese. È impensabile che Feltri non sia giornalista e direttore", conclude la Gelmini nel suo omaggio al direttore.

