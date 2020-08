Vauro Senesi, l'ultimo sfregio a Salvini e Attilio e Fontana: "Cu*** e..."

05 agosto 2020 a

Poteva Vauro esimersi dall'insultare Matteo Salvini e Attilio Fontana? No, ovviamente no. L'ultimo sfregio viaggia sulla vignetta vergata dal disegnatore comunista per la rivista Left. Ecco due due suoi tipici personaggi intenti a parlare, titolo del disegno: "Lombardia". Il riferimento di Vauro Senesi è alla vicenda dei camici in Lombardia, appunto, per la quale Attilio Fontana è indagato. Ed ecco così che il primo personaggio afferma: "Salvini ribadisce la sua amicizia con Fontana". E l'altro risponde: "Sono cul*** e camice!". Cala il sipario, l'ultimo sfregio firmato Vauro è servito.

