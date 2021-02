Inps, indiscrezione di Dagospia: nel rendiconto dei fondi Ue mancano 6 miliardi per il sostegno al lavoro

05 febbraio 2021 a

Altro flop. Nel pieno della crisi di governo, il ministero dell'Economia si è svegliato nel caos. Stando a quanto riportato da Dagospia, ci sarebbe stato un errore di rendicontazione per il quale l’Italia è fuori di 6 miliardi con il fondo Sure, il meccanismo europeo di sostegno al lavoro, come la cassa integrazione. A commettere l'errore sarebbe stato l'Inps presieduto da Pasquale Tridico. Motivo questo per cui - scrive Dago - ci sarebbe un continuo telefonare tra il Mef e Paolo Gentiloni, commissario europeo agli Affari economici. Eppure la questione pare essere più complicata del previsto, perché l’Unione europea non rimborsa ciò che non è rendicontato. Un fattaccio che ha spinto la Lega a commentare: "Pazzesco, per fortuna che Conte era quello bravo. Solo disastri".

Proprio il 2 febbraio l’Italia aveva ricevuto altri 4,45 miliardi di euro dal fondo Sure. Questo, almeno, quanto pubblicato dalla Commissione Ue in merito al versamento della quarta tranche. In totale il nostro Paese dovrebbe ricevere 27,4 miliardi. Cifra che porta il nostro Paese a essere il maggior beneficiario. "La pandemia continua a pesare sulle nostre economie - aveva commentato Gentiloni - e mentre sappiamo che c’è luce alla fine di questo tunnel, non sappiamo ancora quanto tempo ancora prima di raggiungerla. Ecco perché Sure e la solidarietà europea che rappresenta sono così importanti".

Dello stesso parere Ursula von der Leyen, presidente della Commissione: “Nell’ambito del programma Sure, l’Ue ha mobilitato fino a 100 miliardi di euro in prestiti agli Stati membri dell’Ue per salvare posti di lavoro e mantenere le persone al lavoro. I fondi arrivano regolarmente ai nostri Stati membri, aiutandoli finanziariamente a mitigare l’impatto della pandemia di coronavirus". Nel complesso sono 15 i Paesi Ue che hanno usufruito finora delle risorse Sure per un totale di 53,5 miliardi erogati sui 100 messi a disposizione dall’Ue.

