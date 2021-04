Liberoquotidiano.it, dodici milioni di pagine viste: un record che ci rende orgogliosi e per il quale vi ringraziamo

08 aprile 2021 a

Oltre il muro dei 10 milioni di pagine viste. Ma in grande stile. Ieri, mercoledì 7 aprile, liberoquotidiano.it ha ritoccato il suo record storico: non dieci, ma più dodici milioni di pagine viste. Per chi avesse il feticcio delle statistiche, come noi, 12.162.858 di pagine viste per 5,4 milioni di utenti unici (i dati sono quelli elaborati dalla piattaforma Mapp-Webtrekk). Tra gli argomenti più letti, il balletto delle autorità sul caso AstraZeneca e la strana vicenda di Olesya Rostova, ossia le speranze - svanite - di ritrovare Denise Pipitone in Russia.

Ringraziamo tutti i nostri lettori, ognuno di voi, e rinnoviamo l'impegno a fare sempre meglio.

