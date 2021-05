Silvio Berlusconi, rosso da 5,5 milioni ma si compra un nuovo jet: il crac e la strana scelta

20 maggio 2021 a

Sono tempi difficili anche per l'Alba Servizi Aerotrasporti, la piccola Alitalia di Silvio Berlusconi. La società controllata da Fininvest chiude infatti il bilancio del 2020 in rosso, con una perdita di 5,5 milioni di euro peggiore del passivo di 4,6 milioni dell’anno prima. Complice - spiega Il Tempo - la pandemia. Causa Covid gli aerei hanno volato solo 414 ore dalle 1.070 del 2019, determinando così un crollo dei ricavi da 4,7 a 1,7 milioni, a fronte di canoni d'affitto degli aerei a terzi stabili. Ossia a 6,1 milioni. La posizione finanziaria netta di Asa, di cui è amministratore delegato Augusto Barbieri, resta a debito ed è peggiorata anno su anno passando da 7,5 a 8,8 milioni.

Intanto il disavanzo è stato parzialmente risanato dall’assemblea del 29 aprile scorso, quando sono stati versati da Fininvest 5 milioni in conto capitale, residuando 305mila euro di perdita. La flotta è tutt'ora composta da un jet Hawker 750, un elicottero Agusta Aw 139 e due jet Gulfstream (450 e 550). Ma il bilancio segnala che a fine 2020 è stato dato un acconto di 1,6 milioni (su un prezzo di 2 milioni) per un quarto jet, un Hawker 800.

Ma quello passato non è stato l'unico anno in cui il Cavaliere, leader di Forza Italia, ha dovuto mettere le mani nel portafoglio. Stando sempre al quotidiano romano nel 2019 Berlusconi ha perso quasi sei milioni di euro. Tutta colpa del mantenimento delle sue magnifiche ville: tra la proprietà in Sardegna, la principale abitazione ad Arcore e quella di Macherio - dove un tempo abitava l’ex moglie Veronica Lario - il Cav ha visto scomparire (si fa per dire) precisamente 5 milioni e 839mila euro. Per non parlare poi del caro bollette. In particolare quella dell’acqua, che è cresciuta quasi del 40 per cento superando il milione, ma anche quelle di luce e gas (+20 per cento).

