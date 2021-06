Bitcoin, esplode la bolla della moneta virtuale? Conseguenze catastrofiche (in Italia): "Perché i nostri risparmi sono a rischio"

Nino Sunseri 15 giugno 2021 a

Le famiglie italiane risparmiano sempre di più ma incassano sempre di meno. Un paradosso che spinge ad accrescere la dimensione del rischio. Non solo azioni, derivati e altre invenzioni della finanza strutturata. Ora anche le criptovalute. Una bomba che minaccia il risparmio. La diagnosi arriva dal presidente della Consob, Paolo Savona, nel corso della relazione annuale. Spiega che l'anno scorso il risparmio delle famiglie è cresciuto del 50%. Tuttavia il rendimento è rimasto zero e anche meno. Sarebbe bastato l'1% per portare a casa complessivamente trenta miliardi. «La dimensione di una buona manovra di bilancio del passato. Il compito istituzionale della Consob è quello di tutelare gli investimenti attuando l'articolo 47 della Costituzione («La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme»). Contro l'avanzata delle monete digitali però lo sceriffo dichiara di avere la pistola scarica.

Il genio della lampada

Segnala i rischi. Condanna l'inerzia dei governi che fino a oggi si sono limitati a moniti o proibizioni. Nessun intervento organico. Nessuna strategia globale. Savona ricorre a un'immagine suggestiva per rappresentare la situazione: «L'informatica finanziaria è una lampada prodigiosa dalla quale è uscito il Genio. Le autorità non riusciranno a riportarlo dentro, perché esso agisce nella sfera immateriale controllabile solo cambiando protocollo di scambio delle informazioni». Come ogni rivoluzione anche questa impone il salto di parametro. Gli sceriffi devono utilizzare le stesse armi degli speculatori. L'azione risulterà più efficace se cooperano tra loro. I rischi non sono trascurabili. Sembra moltiplicarsi l'incubo del 2008, quando i derivati si svilupparono fino a rag giungere una dimensione di dieci volte il Pil globale. «Pur con le dovute distinzioni, è prevedibile che stia accadendo qualcosa di analogo».

Elon Musk

Una prateria su cui sono lanciati, senza molti scrupoli, personaggi di primo piano come Elon Musk, fondatore di Tesla. Prima ha annunciato che la casa automobilistica avrebbe accettato i Bitcoin come mezzo di pagamento. Le quotazioni sono andate alle stelle. Tranne crollare poche settimane dopo la scomunica arrivata ancora da Musk. Una prateria senza legge come un vecchio film western. Non bastano le soluzioni adottate dai singoli paesi. Serve una stretta collaborazione internazionale e servono competenze sulle nuove tecnologie che si possono ottenere dalle collaborazioni con le Università o «attingendo al serbatoio degli italiani operanti all'estero, risorse che attendono di essere mobilitate» dice Savona. Non si può fermare il progresso, nemmeno quello dell'innovazione finanziaria ma, conclude il presidente della Consob bisogna impegnarsi doppiamente nell'educazione dei risparmiatori, nella formazione del personale delle Authority e degli operatori e nella ricerca di una soluzione che non sia nazionale ma globale.

