"La Ripartenza", Alessandro Sallusti alla kermesse di Nicola Porro: ecco la diretta video

17 luglio 2021 a

Oggi e domani, sabato 17 e domenica 18 luglio, a Bari l'evento "La Ripartenza", organizzato da Nicola Porro. Due giorni di dibattito al teatro Petruzzelli tutti dedicati a come ripartire, appunto, dopo la drammatica emergenza coronavirus. Perché, come spiega il vicedirettore del Giornale, "per ricominciare a respirare e riavviare la macchina dei consumi, non basta stabilirlo per decreto". Servono "un sogno e un progetto".

Nella sessione di questa sera, a partire dalle 20, tra gli ospiti il direttore di Libero, Alessandro Sallusti, che insieme a Nicola Porro incontra Giancarlo Giorgetti, ministro allo Sviluppo Economico.

Segui la diretta streaming dell'evento e clicca qui per leggere il programma completo della kermesse .

