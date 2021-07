Torna il premio giornalistico Rossella Minotti per under 35 iscritti al sindacato

21 luglio 2021 a

Dopo il successo della prima edizione, anche nel 2021 viene bandito il premio giornalistico intitolato alla memoria di Rossella Minotti, collega prematuramente scomparsa nel 2019. L'iniziativa parte dalla famiglia di Rossella con la partecipazione del sindacato dei giornalisti, Fnsi e Alg. Il comitato promotore è formato da Raffaele Lorusso, segretario generale della Federazione nazionale della Stampa italiana; Paolo Perucchini, presidente Associazione Lombarda Giornalisti; Edmondo Rho, giornalista, marito di Rossella Minotti (in rappresentanza della famiglia).

Rossella Minotti, nata a Pescara, dopo la laurea svolse il suo praticantato frequentando l'Istituto per la Formazione al Giornalismo (IFG) di Milano. Diventata professionista, lavorò ad Amica e quindi, per quasi tutta la sua vita, a Il Giorno dove terminò la carriera come caporedattore. Ci ha lasciati, a causa di una malattia crudele, a soli 56 anni d’età, l'11 marzo 2019. Credeva molto nei giovani: come capo cronista e poi capo redattore de Il Giorno, ha fatto crescere professionalmente tante giornalisti e tanti giornalisti. Ed ecco perché il premio giornalistico a lei intitolato è riservato ai giovani under 35.

Potranno concorrere al premio giornalistico 'Rossella Minotti' tutte le giornaliste e tutti i giornalisti d'Italia (con iscrizione nell'albo dei professionisti o dei pubblicisti o nel registro dei praticanti) purché: abbiano al massimo 35 anni d'età (nel 2021 possono partecipare le persone nate nel 1986 e anni seguenti) e facciano anche parte di una Associazione Regionale di Stampa e di conseguenza della Fnsi. Sono previste tre sezioni del premio giornalistico: carta stampata, quotidiani e periodici; radio e televisioni; web e agenzie di stampa.

La dotazione del premio è di 3.000 euro annui, da suddividere nelle tre sezioni: quindi andranno 1.000 euro ciascuno ai vincitori.





