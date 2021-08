Rai, cala la mannaia contro Sigfrido Ranucci (e non solo): "Ospitata vietata", gli studi in cui non potrà mettere piede

05 agosto 2021 a

a

a

Rivoluzione in casa Rai. Il nuovo ad Carlo Fuortes, insediatosi da poco, ha già preso decisioni importanti. In primis sui conti in rosso dell'azienda, che d'ora in poi non dovranno più essere tali. "Non presenterò mai, all’approvazione del Cda, un budget previsionale in perdita“, ha detto, puntando il dito contro i suoi predecessori: "La Rai in tre anni ha peggiorato la sua situazione finanziaria di circa 300 milioni di euro". Ma non è tutto, perché l'ad si è mosso anche sul fronte editoriale.

"Come ha inquinato la Rai". Fuori tutto, Matteo Renzi inchioda Rocco Casalino: il gioco sporco con la copertura di Palazzo Chigi

Fuortes, in particolare, ha emanato un provvedimento che riguarderà i conduttori e i giornalisti del servizio pubblico. In una lettera inviata ai direttori di rete, ha disposto la sospensione della possibilità del personale Rai di partecipare a trasmissioni di emittenti concorrenti durante il periodo di Par Condicio. Il riferimento è al periodo delle elezioni amministrative, che si terranno in Italia tra il 15 settembre e il 15 ottobre. E che saranno precedute dal consueto periodo di tutela del pluralismo.

"Contratto meno oneroso, Mediaset testa l'anti-Panicucci": rumors-bomba, chi può farle il posto

Nel provvedimento, visionato dall'AdnKronos e inviato a tutte le direzioni lo scorso lunedì 2 agosto, si parla di una “temporanea sospensione della possibilità di partecipazione del personale Rai, giornalistico e non, a trasmissioni televisive o radiofoniche, di emittenti concorrenti per tutto il periodo di vigenza della normativa“. L'obiettivo della norma dovrebbe essere quello di tutelare l’imparzialità del servizio pubblico in un momento molto delicato dal punto di vista politico. Resta da vedere se poi si deciderà di rendere il provvedimento effettivo anche dopo il periodo elettorale. L'anno scorso, comunque, come ricorda Davidemaggio.it, non mancarono le polemiche per la presenza di Monica Maggioni, Sigfrido Ranucci e Francesca Fialdini a La7 in contemporanea con Cartabianca. Per non parlare, poi, della presenza di Luciana Littizzetto a C’è posta per te o delle ospitate dei volti Rai al Maurizio Costanzo Show.

"Angosciante, scelte inaccettabili". Notate nulla di strano? Tokyo 2020, disastro-Rai: la fucilata di Marino Bartoletti | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.