Rtl 102.5 sceglie l'edicola digitale Volocom

Volocom, software house leader nella media intelligence e nel knowledge management, rafforza la sua presenza nel mondo dei media: RTL 102.5, la radiovisione più ascoltata dagli italiani, ha scelto di affidarsi all’Edicola Digitale VoloEasyReader, la piattaforma firmata Volocom che permette di sfogliare in formato digitale quotidiani e riviste e ricercare notizie da un database multimediale aggiornato h24. Avrà accesso alla piattaforma l’intero gruppo di RTL 102.5, di cui fanno parte RTL 102.5, Radiofreccia, Radio Zeta, RTL 102.5 News e ovviamente tutte le emittenti digitali che fanno dell’informazione un pilastro del loro palinsesto quotidiano.



L’Edicola Digitale è uno strumento prezioso per gli speaker, per i giornalisti e, in generale, per gli operatori del settore: la soluzione è in grado di supportare il processo di reperimento delle informazioni e rendere così più semplice la preparazione dei programmi e la conduzione radiofonica, grazie alla possibilità di accedere agilmente non solo ai quotidiani ma anche alle notizie più importanti del giorno in tempo reale.



Gli speaker e i giornalisti di RTL 102.5, che sono in diretta tutti i giorni 24 ore su 24, avranno sempre a disposizione tutte le edizioni dei quotidiani, anche locali e di qualunque città – impossibile con le edizioni cartacee – e potranno accedere tempestivamente alle notizie anche durante la diretta.



Inoltre, ogni utente potrà arricchire la conduzione con breaking news da tutto il mondo grazie a AlwaysOn, un motore di ricerca integrato all’Edicola - realizzato attraverso tecnologie all’avanguardia di AI e Machine Learning - che interroga un database multimediale di notizie da fonti web, radio, TV e social network aggiornato 7x24.



“Siamo molto felici di poter annoverare tra i nostri clienti una realtà importante come RTL 102.5,” afferma Valerio Bergamaschi, CEO di Volocom. “Ci auguriamo che il nostro servizio offra un valore aggiunto alla conduzione radiofonica, che faciliti il lavoro degli operatori e garantisca una migliore fruizione dell’informazione di qualità”, conclude Bergamaschi. “Volocom ha quel qualcosa in più” – dichiara Lorenzo Suraci, presidente di RTL 102.5 – Eravamo alla ricerca di una soluzione che ci permettesse di garantire alla nostra redazione e ai nostri speaker un supporto di altissimo livello, con uno sguardo a 360 gradi e una capillarità profonda anche sul territorio e Volocom ha tutte queste caratteristiche”.



