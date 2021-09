Marco Travaglio e Vauro, che vergogna: "vagina" in prima pagina, Silvio Berlusconi come un maniaco

23 settembre 2021 a

a

a

La vecchie passioni non si dimenticano mai. Per quanto in questo caso non tanto di passione si tratti, bensì d'odio. Quello provato e coltivato da decenni da Marco Travaglio nei confronti di Silvio Berlusconi, lo storico arci-nemico, prima che venisse sostituito da Matteo Renzi prima e da Salvini-Meloni poi.

Dopo l'enorme pene, il seno gigante: porno-Travaglio, l'ultimo insulto all'essere umano | Guarda

E questo atavico odio nei confronti del Cavaliere trova oggi, giovedì 23 settembre, nuovamente sfogo sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Il tutto in una vignetta. Per comprendere il disegnino è necessario ricordarne le premesse: la richiesta di perizia psichiatrica dei magistrati nell'ambito del processo Ruby-ter. Perizia che Berlusconi ha rifiutato, ritenendola - come biasimarlo - lesiva della propria onorabilità. Insomma un secco no: niente perizia e continuate pure il processo senza di me. E così i giudici hanno fatto: lo scenario, ora, per il leader di Forza Italia vede una condanna più probabile.

"Ma quale migliore? Soltanto cazz***". Furia-Santanchè, un massacro in tv per Mario Draghi: "Posso ancora dirlo?" | Video

Ed eccoci dunque alla vignetta e all'odio della banda-Travaglio. A firmare lo sfregio in questo caso è niente meno che Vauro, il vignettista comunista, un altro che in quanto ad odio nei confronti del Cavaliere è a livelli apicali. Titolo: "Perizia psichiatrica. Il test di Rorschach". Ed ecco una dottoressa mostrare un disegno a Berlusconi: "Cosa le fa venire in mente questa macchia?". Ed ecco nel disegno un Cavaliere con lingua di fuori e sguardo eccitato, perché secondo Vauro Senesi quella macchia dovrebbe portargli alla testa un organo sessuale femminile. E vedendo Berlusconi eccitato, la psichiatra taglia corto: "Ok, ok, non lo voglio sapere!". E l'ennesimo sfregio è servito.

"Fedez dice che fai cag*** e tu gli dai ragione?". Fine corsa per Giuseppe Conte: umiliato da Selvaggia Lucarelli | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.