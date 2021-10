Monete, ecco quella da 1 centesimo che vale una fortuna: il tesoro che potresti avere nel portafoglio

02 ottobre 2021 a

Una moneta da 1 centesimo che vale una fortuna. Sembra strano ma è tutto vero. I collezionisti sono addirittura disposti a offrire 50mila dollari. Da tempo anche l'euro ha iniziato a vedere il proprio valore aumentare. In particolare quando la moneta è stata coniata per eventi speciali o presenta degli errori di stampa. Questi fanno sì che si tratta di soldi rari, unici nel loro genere. In questo preciso caso la moneta nel mirino dei collezionisti è tedesca e presenta disegnata una quercia.

Il colore non è di rame, ma giallo. Il motivo? È stata realizzata con l'acciaio delle monete da 10 centesimi. Insomma, fortunato chi ce l'ha nel portafoglio. Altro 1 centesimo parecchio raro è quello che, per un errore della zecca di stato, riporta sul lato dritto la Mole Antonelliana.

Questo ha un valore di migliaia di euro, perché riporta l’immagine della moneta da 2 centesimi, ovvero la Mole Antonelliana di Torino. In realtà la moneta corretta dovrebbe rappresentare Castel del Monte In Puglia. Anche il diametro è quello della moneta da 2 centesimi, ossia di 18,75 mm. Anche in questo caso chi la possiede non sa di essere parecchio fortunato. Deve solo prestare attenzione a non cederla.

